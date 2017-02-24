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“F.Schubert Liedleri” Konseri ile Ankaralı Sanatseverlerle Buluşuyor

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“F.Schubert Liedleri” Konseri ile Ankaralı Sanatseverlerle Buluşuyor
Liszt tarafından bestecilerin en şair ruhlusu olarak nitelendirilen F.Schubert müzik tarihindeki ilk bohem tarzı yaşayan bestecidir.

Eserleri romantizm doğrultusunda duygulu, çoşkulu ve şiir dolu olmakla birlikte , klasik okulun bazı temel özelliklerine de bağlıdır. Klasik bestecilerin sonuncusu olarak da kabul edilen Schubert,daha çok insan sesi anlayışına dayalı müzik yazan ve dünyaca tanınmış şairlerin romantik şiirlerini besteleyerek “Lied” türünün en güzel örneklerini yaratmıştır.

“Lied” besteciliği alanında müzik tarihinin büyük ismi F.Schubert’in en sevilen ve en çok seslendirilen liedleri26 Şubat 2017 saat 20.00’de Opera sahnesinde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları tarafından bir kez daha seslendirilecek. 

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