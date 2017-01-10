FACEBOOK’UN SİYONİSTLERİN HİZMETİNDE OLMASI DOĞAL DEĞİL MİDİR?

“Tevhid Haber” in 07. 01. 2017 tarihli haberi şöyle:

Hamas, Facebook'un harekete ait ve yakın 120'den fazla hesabı kapatmasına tepki göstererek, şirkete 'herkese ifade özgürlüğü verilmesi' ilkesine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Hamas, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un harekete ait hesaplarını kapatmasını kınadı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile İsrail politikalarının benzer bir tutum benimsediği kaydedilen açıklamada, Facebook'a "herkese ifade özgürlüğü verilmesi" gibi ilkelerine bağlı kalma ve sayfaları yeniden açma çağrısı yapıldı.

Yorumumuz

Soralım, genelde Müslümanların özelde Hamas’ın Facebook’a tepki vermeye ve kınamaya hakkı var mıdır?

Twitter ve Google gibi bir Yahudi kuruluşu olup yönetiminde Yahudilerin bulunduğu Facebook size iletişim hizmeti vermeyebilir. “Herkese ifade özgürlüğü verilmesi” ilkesi görecelidir. Sizin ifade özgürlüğünüz İsrail’in /Yahudilerin çıkarlarıyla çatışıyorsa sizin iletişimizi engellemesi doğaldır. Bu engelleme zulüm olarak nitelenemez. Biz Müslümanlar haklarımız ve özgürlüklerimizi tehdit eden atılımlara aleyhte tavır koymuyor muyuz?

Facebook ,Tvwİtter ve Google gibi kurumlara aslında teşekkür de borçluyuz. Çünkü onlar Hamas’ı engelledikleri gib Ülkemizi de engelleyebilirler. Amerika ve İsrail ile doğrudan veya dolaylı olarak çatışma durumuna gelinirse olacağı da budur.

Amerika ve İsrailin Deaşı yönlendirdikleri veya desteklediklerinin delili iletişimlerinin engellenmeyişidir. Deaş kendi başına buyruk olsaydı ona sosyal medyayı etkin biçimde kullandırırlar mıydı?

Artık Müslümanlar silahlı cihad yanı sıra ekonomik ve ilmî cihada tam olarak ağırlık vermelidirler. Çünkü silahlı cihad gerekli ama yeterli değildir.

Nobel ödüllü Pakistanlı Müslüman fizikçi Abdüsselam şöyle anlatmıştı: Nobel ödülü alan ilim adamlarının yüzde doksanı Yahudidir. Onların yüzde doksanı da muhacir Yahudilerdir. Bir Nobel ödül programı sonrasında yapılan televizyon programında onlara sordular: sizi böylesi başarıya erdiren nedir? Onlar da şu cevabı verdiler:

Bize, ailelerimiz ve Hahamlarımız sürekli olarak şu telkinleri yapmışlardır: Yahudilerin nüfusu azdır ve dağınıktır. Biz ancak mali ve ilmi güçle varlığımızı koruyabilir ve egemenlik kurabiliriz . Bunun için sizin büyük ilim adamları olmanız, olmazsa olmazımızdır.

Neden yaklaşık iki milyar Müslüman içinden “Facebook” benzeri bir sosyal medya ağı kuracak bir kişi veya kurum çıkmadı. Çıkamadı? Soru budur. 40 yıldır ilmi ve teknolojk cihada çağrıda bulunduğum için müsterihim.

Zihniyet inkılabı yapamadığımız sürece çok daha sonuçsuz kalacak eleştiriler yaparız. Allah yeryüzünde çalışma kanunu koymuştur. Çalışarak dünyayı istiyene dünya verilir. Hûd sûresinin 15. âyetinde şöyle buyrulur:

“Dünya hayatını ve nimetlerini isteyenlere çalışmalarının karşılığını dünya hayatında tam olarak veririz. Onlara orada bir eksiltme de yapılmaz.”