FAİZSİZ KOSGEB KREDİSİ TBMM GÜNDEMİNDE

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Yaklaşık 245 bin kişinin başvurduğu, ancak sadece 15 bin kişinin almaya hak kazandığı KOSGEB’in 50 bin TL faizsiz kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklanmasıyla beraber başvuranlar içerisinde krediyi almaya hak kazanamayan %93’lük kesimin tepkilerine neden oldu. Konuyu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye sorduk, kredinin hangi kriterlere göre verildiğinin ve almaya hak kazanan 15 bin işletmenin sektör ve il dağılımlarının açıklanmasını istedik.

YANDAŞ FİRMAYA FAİZSİZ KOSGEB KREDİSİ Mİ VERİLİYOR?

Söz konusu kredinin hükümete yakın, yandaş işletmelere verildiği iddialarını gündeme getirip, önergesmizde, “TÜİK, 2014 verilerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2014 yılında toplam girişim sayısının %99,8’ini oluşturmuş, buna karşılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin %54,1’ini oluşturmuştur. Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon KOBİ olduğu düşünüldüğünde sadece 15 bin işletmeye kredi verilmesi haksızlık değil midir? Bu sayı neden arttırılmamaktadır?” sorusunu yönelttik.

KOSGEB KREDİSİ ÇIKANLARA BANKA ŞOKU

KOSGEB’den 50 bin lira kredisi çıktığı halde bankaya gittiğinde finansal durum yetersizliği gerekçe gösterilerek kredisi verilmeyen veya eksik verilen esnafın yaşadığı mağduriyetin basında yer aldığını vurgulayan Özdiş, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Söz konusu faizsiz kredilerin verilmesinde hangi kriterler dikkate alınmaktadır?

-Kredi almaya hak kazanan 15.000 işletmenin sektör ve il dağılımları nelerdir?

-Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon KOBİ olduğu düşünüldüğünde sadece 15 bin işletmeye kredi verilmesi haksızlık değil midir? Bu sayı neden arttırılmamaktadır?

-Yandaş işletmelere kredi verildiği iddiaları hakkında Bakanlığınızın düşüncesi nedir?

-Basında bugün yer alan haberlere göre KOSGEB kredisi çıkan esnaf, anlaşmalı bankalara kredi başvurusuna gittiğinde “ Finansal uygunluğunuz yok, limitiniz yetersiz” denilmiştir. Esnaf bu gibi gerekçelerle kredisini kullanamamakta veya 50 bin olan faizsiz kredi hakkından sadece 10 bin TL’sini alabilmektedir. KOSGEB ise bu duruma “ biz işletmelerin mali durumunu göremiyoruz, bizim anlaşmamız kredilerin faizini ödemek üzerine” diye açıklama yapmıştır. Bu durumda 50 Bin TL faizsiz kredi hakkı olduğu halde kullanamayan kişilerin mağduriyeti hakkında ne düşünüyorsunuz?