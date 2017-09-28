FAO, havyan hastalıkları ve iklim değişikliği için toplandı

Halim Utlu / Gazeteci

Avrupa ve Orta Asya’daki iklim değişikliğinin hayvan hastalıkları, ticaret ve gıda güvenliğine etkisi, Antimikrobiyal direnç (AMR): Yeni zorluklar karşısında temel bir savunma aracının kaybı,FAO hayvan üretimi ve sağlığı, Zorluklar: Kırsaldaki kadınların ekonomik büyümeden yararlanması nasıl sağlanabilir? Arkada kimseyi bırakmamak: FAO ’nun çalışmalarında toplumsal cinsiyet sorunlarına verilecek cevapların yaygınlaştırılması için fırsatlar ve zorluklar gibi, önemli konuların da programda olduğu ve 150 kamu görevlisi, teknik uzman ve sivil toplum temsilcisinin buluştuğu Avrupa Tarım Komisyonu (ECA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de toplandı.

40 ülke katılıyor

Yaklaşık 40 ülkeden hükümet, sivil toplum, çiftçi birlikleri ve topluluk uzmanlarını temsil eden 150’den fazla katılımcıyı konuyu tartışmak üzere bir araya getiren FAO,sosyal korumaya dair çalışmaların ve toplumsal cinsiyet sorunlarının gözden geçirilmesini de, ayrıca gündemin başka önemli konusu olarak masaya yatırdı.

FAO Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi’nin, kırsal bölgelerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal koruma alanında nasıl ilerlediğinin yakından görme fırsatının da olacağı 40. Avrupa Tarım Komisyonu toplantısı, yarın sone eriyor..

Komisyon, atılacak adımları ve beklenen sonuçları tartışırken, türünde bir ilk olan 2016-17 bölgesel toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisi, temel bir doküman görevi yapacak.

2018-2022 dönemi bölgesel toplumsal cinsiyet eşitlik stratejisi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği'nden verilen bilgiye göre;toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kaynağı, çoğu zaman toplumsal uygulamalara dayanıyor ve kırsaldaki kadınların kaynaklara ve mallara erişiminin engellenmesiyle yerleşik hale geliyor. Sorun konusunda farkındalık oluşturmak ilk adım olarak görülüyor ama bunun ekonomik güçlendirme politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğine de dikkat çekiliyor. FAO’nun 2018-2022 dönemi için bölgesel toplumsal cinsiyet eşitlik stratejisinin geliştirilmesi halen devam ediyor.

İki senede bir toplanıyor

Avrupa Tarım Komisyonu, FAO Avrupa Bölgesel Konferansı oturumları arasında, iki senede bir toplanıyor ve bölgesel konferansları için teknik hazırlık işlevi görüyor. Üyelik, FAO’nun Avrupa ve Orta Asya’daki tüm üye ülkelerine açık. Komisyon’a sivil toplum örgütleri ve çiftçi birlikleri gözlemci olarak katılabiliyor.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi, aşırı derecede heterojenik tarımsal ve ekolojik çevre yapılarına ve hayvan üretim uygulamalarına sahip olarak tanımlanıyor. Sürüler, Orta Asya bozkırlarında ve Balkan Dağlarının yamaçlarında otlanıyor.

Epidemiyolojik İpek Yolu

Çiftlik hayvanları, yoğunlukla Orta ve Batı Avrupa’da yetiştiriliyor. Oturumun temel dokümanlarından birisine göre; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan orta enlemlerde çok yoğunlaşan nüfus, karşılıklı olarak sınır aşan hayvan hastalıklarının yayılması için “Epidemiyolojik İpek Yolu” sağlıyor.

Kuş Gribi, Afrika Domuz Vebası ve son olarak yumrulu deri hastalıkları bölgede halen mevcut olmakla birlikte, hayvan ve kamu sağlığı sistemlerine yük oluyor. İklim değişikliği patojenlerin ve onların hastalık taşıyıcılarının davranışını değiştirebiliyor; hastalıkların yayılmasını hızlandırabiliyor, hatta yeni hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Antimikrobiyal direnç, çevreye uyum sağlayarak doğal gelişebiliyor

Giderek artan ekonomik ve toplumsal maliyetlerle birlikte, hayvancılıkla ilgili başka bir olgu ise antimikrobiyal direnç olarak da bilinen; bulaşıcı hastalıklara karşı, insan ve hayvan sağlığını koruma amaçlı ilaçların daha az etkili olması durumu da, ayrıca dikkat çekiyor.. Antimikrobiyal direnç, çevreye uyum sağlayarak doğal yollardan gelişebiliyor ama bugün artan bir oranda yayılıyor. Bu hızlanma antimikrobiyal ilaç tedavisinin aşırı veya uygunsuz kullanımından kaynaklanıyor.

Yoğun veri toplama ve analize ihtiyaç duyuluyor

Sınır aşan hastalıklarla birlikte, bilinçli karar vermek, daha iyi stratejiler oluşturmak ve antimikrobiyal dirence karşı harekete geçmek için, daha yoğun veri toplama ve analizlere ihtiyaç duyuluyor.

FAO, koordine edilen gözlem, erken uyarı, teşhis, risk analizi ve müdahaleleri desteklemek için hazır olduğunu yinelerken,Komisyon Sekreteri ve FAO Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu İklim Değişikliği ve Enerji Koordinatörü Reuben Sessa “Bölgesel bir yaklaşım benimsememiz, FAO’nun bir tavsiyesi” diyor.

ECA,fikir alışverişi için bir forum işlevi görüyor

Gözlem ve teşhis için modern teknolojileri kullanmanın ve etkili ulusal politikalar benimsemenin, çiftlik hayvan salgınlarını önleyeceği veya kontrolüne yardım edeceğini ifade eden Reuben Sessa “ECA 1949’taki kuruluşundan bu yana, teknik tartışmalar ve fikir alışverişi için bir forum işlevini görüyor.

Ancak bu defa üye ülkelerimizin talebi doğrultusunda, üzerinde yoğunlaşabileceğimiz bir konu seçildi. Bu daha derinlemesine tartışmalar yapmamıza imkân tanıyacak. Ayrıca bu seneki komisyon, ilk defa hükümetlerin oturuma katılmak üzere belirli uzmanları göndermesini sağladı.” dedi..