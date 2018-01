Bülent Ertekin

10 Ocak 2018

O biiiiir piyanist...

O biiiiir deha...

O biiiiir müthiş yetenek...

Allah Alllah kim bu yaaa kardeşim?

Kim mi?

Fazıl SAY!!!

Hani şu ağzından salyalar aka aka

İSLAMİYETE,

CENNETE,

CEHENNEME,

DİNDAR MÜMİN,

DİNDAR MÜMİNELERE,

saldıran ipi kopmuş.......sözüm ona SANATÇI

Yahu birader çatlattın bizi gene

Nedir yahu mesele?

" Anlat gari bakem (!)" dediğinizi duyar gibiyim.

1970 doğumlu ulusal ve uluslararası meşhur dahi piyanistimiz Fazıl SAY'dan bahsediyorum.

İki gün önce internete düşen bir haberi görünce Rabbimin adaleti ne güzel, ne harika dedim akabinde de;

BEŞER ZULMEDER, RABBİMİN ADALETİ TECELLİ eder dedim.

Amenna ....



Yalova Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı'nda Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın piyanist ve besteci Fazıl Say'ın adının kentte bir caddeye verilmesi önerisi görüşüldü. Toplantı sonunda yapılan oylamada ismin herhangibi bir yere

VERİLMEMESİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ



(Yalova Belediyesi Haberleri 08.01.2018 Pazartesi)

......

Düşünün bir kere.

Bir belediye.

İdaresi tamamen CHP kadroları.

Malum şahıs çok, çoook, çooooook ünlü yaaaa ismini bir yere verip yaşatmak istiyorlar. Mesele belediye meclisine geliyor ve sayın CHP'li bürokratların ve meclis üyesi diğer siyasi parti temsilcilerinin vermiş oldukları oylar ile isminin bir yere VERİLMEMESİ KARARI ALINIYOR.

Vaaaay be. Vay ki vay, diyesiniz geliyor.

Neden mi?

Belediye CHP.

Kadrolar CHP.

İsmi verilecek şahıs kılcallarına kadar CHP'li.

Eeeeeeeeee.

Sonuç.

FİYASKO!!!!

Tebrikler Yalova Belediye Başkanı.

Tebrikler Yalova bürokratları.

Tebrikler siyasi partilerin temsilcileri.

Bu millet sizi alnınızdan öptü, öpecek.

Neyse, biz geyiği fazla uzatmadan bizim meşhur piyanist şantörümüz pardon piyanistimiz neler demiş bir bakalım.



İslam dinine sık sık saldıran Fazıl Say Twitter hesabından "Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti alâ meyhane midir? Her müminine 2 huri vereceğim diyorsun, cenneti alâ kerhane midir? Bilmem farkettiniz mi ama nerde yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı, bu bir paradoks mu?" diyerek hakaretlerini ardı ardına sıralıyor.



Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın kendi sayfasında başka bir gün "Ezan ve rakı" twiti ile

EZANI OKUYAN MÜEZZİNLE DALGA GEÇİYOR.



Kendi sayfasında paylaştığı,

" Müezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. Prestissimmo con fuco!!! Ne acelen var? Sevgili? Rakı masası?" twitiyle islam dini ile âdeta dalga geçiyor.

İslam dini değerleriyle dalga geçen Fazıl Say, kendisi gibi düşünen takipçilerinin mesajlarını retweetlerken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İslam dinine hakaret etmeye devam ediyor. İşi daha da ileriye götüren Fazıl Say, "Tanrı, uğruna yaşayacağın bir şey mi öleceğin bir şey mi yoksa hayvanlaşıp öldüreceğin bir şey mi ?? Bunu da düşün!!" twiti ile dine hakaret etmeye devam ediyor.

Durun daha bitmediiiiiiiii.

Hızını alamayan Fazıl SAY,

İslam karşıtı kesimin mesajlarını kendi sayfasında yayınlayarak İslam'a saldırıyı tetiklemeye devam ediyor. Bu hareketi ile Fazıl Say, İslam karşıtı kesimi de harekete geçiriyor.



İşte Fazıl Say'ın sayfasından paylaştığı İslam karşıtlarının gönderdiği mesajlarından bazıları:



ibrahim A. ‏ ateistim ve bunu bu kadar rahat söyleyebildiğim için gururluyum

.......

Ogan E. ‏ bizim ordaki imam blues tarzı ezan okuyor. Biraz kassa Berklee ye girer.

......

gökçen ‏ Ben ateistim :) diğer yarısını bilmem :))

........

Melih Y. ‏ ırmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti alâ meyhane midir? her müminine 2 huri vereceğim diyosun,cenneti alâ kerhane midir?

.......

Eser E. ‏ bilmem farkettiniz mi ama nerde yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı, bu bir paradoks mu?

........

Piyanist Fazıl Say gecenin sonunda Twitter'a veda ederken son olarak "Bu akşam çok kişi ateist olmuştur sağolsunlar" mesajını paylaşıyor .



Evet, CHP'nin Yalova Belediye Reisinin almış olduğu bu kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Hatta bir sonraki meclis toplantısında yeni bir gündem oluşturup

" madem konser salonlarına ismini veremedik bari İSMİ İLE MÜSEMMA OLMASINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ bu ulasal ve uluslararası sanatçımızın adının yaşaması için bizde birkaç önemli İSİM YERİ tavsiye edelim. Ne dersiniz?

Bekliyoruz.

Belki kazaen bir bürokrat görürde ALLAH RAZI OLSUN

ALLAH NE MURADINIZ VARSA VERSİN

der. Eh birisininde duasını almış oluruz.

İnşaallah.

SON SÖZ,

bu milletin inançları ila dalga geçmeyin.

Zira;

TER KOKUYORLAR,

BENİM OYUM İLE ONUN Kİ BİR Mİ?

Diyerek;

KÜÇÜK GÖRDÜĞÜNÜZ,

HOR GÖRDÜĞÜNÜZ,

AŞAĞILADIĞINIZ,

bu insanlar öyle bir tokat vurur ki nerden geldiğinizi, nereye gideceğinizi anlayamazsınız.

AKILLI OLUN

AKILLI OLUN.



Selâm ve dua ile..