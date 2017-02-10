FELSEFE VE LAİKLİK

Svetlana Williams

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve Anayasası’nın temel ilkelerinden birisi olan Laiklik, Felsefe ile buluşuyor. Üniversite içinden ve dışından herkese açık olan Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV seminerlerinde, Laiklik ilkesinin felsefi temelleri, Epistemoloji (Bilgi Felsefesi), Etik (Ahlak Felsefesi), Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi açısından irdelenecek, Laiklik ilkesinin önemi ve değeri üzerinde durulacak. “Felsefe ve Laiklik” programı, özgün içeriği ve sorgulayıcı yönleriyle yine katılımcılarını beklemektedir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in koordinatörlüğünde düzenlenen Felsefe Okulu'nun dördüncüsü, 10 Mart – 31 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Felsefe Okulu IV'ün seminerleri, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından, Cuma günleri saat 18:30-20:30 arasında, İstanbul-Nişantaşı'nda, Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu'nda verilecektir. (Teşvikiye Caddesi No: 6, Nişantaşı, İstanbul). Program üniversite içinden ve dışından herkese açıktır.

Laiklik kavramının tanımı nedir? Farklı Laiklik tanımları var mıdır? Laiklik ilkesinin farklı dönemlerdeki, farklı bölgelerdeki, farklı uygulamaları nelerdir? Din ve devlet, din ve siyaset, din ve hukuk, din ve eğitim işlerinin ayrılması ve bu koşulla dini inanç ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alınması ne anlama gelmektedir ve neden önemlidir? Epistemoloji, Din Felsefesi, Etik ve Siyaset Felsefesi açısından dinle ilgili konular nasıl ele alınmaktadır? Dinin sınırları nelerdir? Laiklik ilkesinin felsefi-tarihsel gelişimi nasıl meydana gelmiştir? Demokrasi ile Laiklik ilkesi arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır? Teokrasiden demokrasiye geçiş aşamasında Laiklik nasıl bir rol oynamıştır? Laiklik ilkesinin toplumsal uzlaşmanın sağlanmasındaki rolü ve önemi nedir? Işık Üniversitesi Felsefe Okulu IV seminerlerinde, Türkiye’de günümüzde yaşamsal öneme sahip olan bu sorulara felsefi kuramlar bağlamında yanıtlar aranacaktır. Her seminer 2 saattir. (60 dakika sunum, 15 dakika ara, 45 dakika soru-yanıt).

EĞİTİM TARİHLERİ

10 Mart 20171. Hafta

17 Mart 20172. Hafta

24 Mart 20173. Hafta

31 Mart 20174. Hafta

EĞİTMEN

PROF. DR. Örsan K. ÖYMEN

FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı.

Prof. Dr. Örsan K. Öymen 1965 doğumludur. Lisans (1987) ve Doktora (1999) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans (1990) derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden almıştır. Say Yayınları'ndan çıkan "Hume" adlı bir kitabı ve alanında birçok ulusal ve uluslararası akademik makalesi bulunmaktadır. Felsefe'deki uzmanlık alanları Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi’dir. 2000 yılından beri üniversitede Felsefe alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen, Feyziye Mektepleri Vakfı'na bağlı Işık Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı'dır. Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, "Assos'ta Felsefe" adlı oluşumun kurucusu ve direktörüdür.