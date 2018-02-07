Fenerbahçe hiç transfer yapmamasına rağmen ara transfer sezonunun en fazla konuşulan takımı oldu

Açelya Aşkın / Editör

Süper Lig de ikinci yarı tüm hızıyla devam ederken, Interpress’in ara transfer dönemi ile ilgili yapmış olduğu incelemeye göre, Fenerbahçe hiç transfer yapmamasına rağmen ara transfer sezonunun en fazla konuşulan takımı olarak dikkat çekti. Ara transfer dönemi boyunca özellikle sol bek transferi ile gündeme gelen ancak bu amacına ulaşamayan Fenerbahçe ile ilgili yazılı basında 8 bin 862 haber çıktığı belirlendi.

Ara transfer dönemine bir de kongre sıkıştıran Galatasaray yeni başkanı Mustafa Cengiz yönetiminde son gün Inter’den Yuto Nagatomo’yu transfer ederken sezon başında Osmanlıspor’dan aldığı Badu Ndiaye’yi ise Stoke City’ye sattı. Galatasaray ile ilgili yazılı basına 8 bin 818 haber yansırken, aynı dönemde başkan Mustafa Cengiz hakkında yazılı basında 1.011 haber yayınlanırken, Ndiaye ile ilgili 652, Nagatomo ile alakalı ise 115 haber yer aldığı belirlendi.

Transferin hareketli takımlarından olan Beşiktaş gerek aldığı gerekse sattığı futbolcularla gündeme gelirken Siyah Beyazlı takım ile ilgili transfer döneminde yazılı basına 8 bin 706 haber yansıdığı anlaşıldı. Hücum silahı Cenk Tosun’u Everton’a gönderen Beşiktaş transferin son gününde Alanyaspor’dan Vagner Love ve MLS’den Cyle Larin transferleri ile takıma takviye yaptı. Takımdan ayrılan Cenk Tosun ile ilgili yazılı basında 2 bin 90 haber çıkarken takıma katılan Love ile ilgili 878, Larin ile ilgili ise 551 haber yer aldığı tespit edildi.

Süper Lig de zirvedeki takımlara yetişmek için uğraşan Trabzonspor ara transferde takımdan ayrılan Emmanuel Mas ve yerine alınan Filip Novak haberleri ile gündemde yer alırken, Bordo Mavili takım ile ilgili yazılı basında 7 bin 186 haber çıktığı belirlendi. Midtjylland'dan transfer edilen sol bek Novak hakkında yazılı basında 372 haber çıkarken, takımdan ayrılan Mas hakkında ise 219 haber yer aldığı saptandı.

Dört büyük takım dışında medyanın gündeminde öne çıkan takımlardan Konyaspor hakkında 5 bin 349 haber yayınlanırken, transferini gerçekleştirdiği Samuel Eto’o hakkında yazılı basına 1.118 haber, Adis Jahovic hakkında ise 686 haber yansıdığı tespit edildi. Ara transferde Demba Ba’yı kadrosuna katan Göztepe ile ilgili yazılı basında 3 bin 671 haber yer alırken, Demba Ba da 592 haberle gündeme geldi.

Ligin zirvesinde yer alan Başakşehir kulübü ara transferde bombayı patlatırken, Barcelona’dan Arda Turan’ı transfer ederek gündemi sarsmayı başardı. Medyaya ara transfer döneminde Başakşehir takımı ile ilgili 2 bin 458 haber yansıdığı belirlenirken Arda Turan ile ilgili ise yazılı basında 1.434 haber yer aldığı tespit edildi.