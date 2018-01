FETO İle Mücadele

Fatih Yokuş / Emekli İmam

9 Eylül 2016 da Kaleme aldığım başta Diyarbakır Söz gazetesi ve bir çok haber sitelerinde yayınlanan FETO Mağdurları yazımın ne kadar doğru bir tespit olduğunu 11400 den fazla kişinin mağduriyetleri ispatlanıp bırakılınca daha da bir önem kazandı.

Yazının tamamı ilgili gazete de okunabilir.

Bir kısmını sizinle paylaşacağım;

Bazen birilerine gün doğar "vurdukça vurur abalıya" misali, fırsat bu fırsat der yılların birikmiş kinin intikamını en acımasızca almaktan da zevk alır.

FETO soruşturmasında da, sayın Cumhurbaşkanımızın "At izi ile it izi birbirine karışmış" dediği gibi adalet duyguları ile değil intikam duygularının hakim olduğu veya kamu oyunda böyle algılandığı bir durum meydana gelmiş.

Sayın cumhurbaşkanının "bu örgüt başı hıyanet ortası ticaret ve altıda ibadet" olarak tarif ettiği FETO örgütü tasfiye ve de pasifize edip ülke gündeminden çıkarmak için yapılan soruşturmalarda, hizmet, ticaret ve ibadet ayırımını yapmadan acımasızca yapılan kıyımlar her kesimi rahatsız etmektedir.

Sayın cumhurbaşkanımızın dediği gibi "İntikam duyguları ile değil adaletle hareket edilmesi " gerektiğidir. Olması gereken budur, adalet, adalet, ve herkese lazım olan adalet.

Sn. Başbakanımızın "...Bu örgütle irtibatı kendi isteğiyle, kendi azmiyle olanlarla, hasbelkader burayla ilişki içinde olmuş olanları birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum." (haberler.com)

9 Eylül 2016 Koşe yazım bu kadar alıntı aldım.

Haklı olduğum ortaya çıktı mı?

Evet

Gerekli hassasiyet gösterilmeden oluşan algılar la şimdilik 11400 den fazla mağdur tespit edildi mi?

Evet

Kul hakkı ve yeni bir algı oluştu mu?

Evet

Hainler le mücadele ye faydası oldu mu?

Hayır

Sn. Cumhurbaşkanımız in "at izi it izi" hassasiyetine önem verildi mi?

Hayır.

Özellikle dindar gözüken cemaat ve tarikatların oluşturdukları bu algı dine ve ahiretimize faydası oldum mu?

Hayır.

Merhamet ve kardeşlik dini olan İslam in intikamcı, merhametsiz, kendi tarikat veya cemaat ine mensup olmayanlara acımayan kısaca toplumun büyük kesiminde cemaat ve tarikatlara karşı olumsuz bir algı oluştu mu?

Evet.

Hükümet yanlısı gözüken sağ dediğimiz Tv. Gazete, dergi, yazarlar, devlet imkanlarından faydalandılar mi ?

Evet

Peki Devlete ve hükümet e faydaları oldu mu?

Hayır.

Deme ki bu mağduriyetlerin oluşmasında algı oluşturan, at izi ile it izinin bir birine karışmasına vesile olan bir kesim var.

At izi it izine karıştırmadan doğru tespit yapmalı ve algı oluşturan ve mağduriyetlere vesile olanlar hakkaniyet ölçüsü ile tespit edilip gereken ceza vermelidir.

Algı oluşmasında çok etkili olan Tv. Gazete, yazar ve yorumcuların mal varlığı araştırılmalı ve "Nereden buldun" sorusuna makul cevap veremiyor sa mal varlıklarına el konulmalıdır.

Toplumda huzur ve tedirginliğin giderilmesi için OHAL kaldırılmalı.

Darbeye karışmayan ve suçu sabit olmayanlar serbest bırakılmalıdır.

İşin ahiret boyutunu bir hadise anlatayım;

Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem:

"Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab:

- Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem:

"Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnad ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir" buyurdular. (Müslim bir)

Dua ve Selamlar.