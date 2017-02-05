FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI AKP'NİN TA KENDİSİDİR

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Bolu’da FETÖ’ye yönelik açılan davada CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan’ın adının geçirilmesine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan’la birlikte tepki gösterdik. Tozan’ın söz konusu davada adının geçirilmesini “deli saçması”dır, “FETÖ’nün her alanda uzantıları açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarılmayan tek bölüm bu işin siyasi ayağıdır. Biz biliyoruz ki FETÖ’nün siyasi ayağı AKP’nin ta kendisidir”

“EL ELE, KOL KOLA BU YOLU YÜRÜDÜLER”

Parti binasında düzenlenen toplantıda yaptığımız konuşmada, “Bugün burada il örgütümüzde, il başkanımız hakkında ortaya atılan ‘deli saçması’, asılsız iddialara karşı büyük CHP ailesi olarak, tüm örgütümüzle, üyelerimizle, milletvekillerimizle ve genel merkezimizle bir arada ve dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek için bu toplantıyı düzenledik” dedik. Darbe girişimi sonrasında FETÖ terör örgütünün asker, yargı, bürokrasi ve iş dünyası içindeki tüm uzantılarının tek tek açığa çıkarıldığını vurguladık, “Açığa çıkarılmayan tek bölüm bu işin siyasi ayağıdır. Biz biliyoruz ki, FETÖ’nün siyasi ayağı AKP’nin ta kendisidir. Bunu netlikle söylüyoruz. El ele, kol kola, koalisyon ortaklığıyla bu yolu beraber yürümüşlerdir”

“HALKMIZLA BİRLİKTE KAZANACAĞINIZ”

Darbe girişimiyle ortadan kaldırılmak istenen laik ve demokratik Cumhuriyet’in Anayasa değişikliğiyle hedef alındığını belirtip, şöyle devam ettik:

“Darbe amacına ulaşmış olsaydı hangi koşulları yaşayacaksak, bugün AKP iktidarı Türkiye’ye aynı koşulları yaşatmaktadır. Biliyoruz ki bu Anayasa değişikliğiyle parlamento ve halk egemenliği ortadan kaldırılmak istenmektedir. Biz, tüm darbe süreçlerinde, tüm dikta süreçlerinde olduğu gibi bu defa parlamenter sistemimiz ve Cumhuriyetimiz’e yönelik anayasal değişiklik yoluyla yapılan bu saldırıya da karşı çıkacağız. Halkımızla beraber diğer tüm saldırıları atlattığımız gibi, anayasa değişikliği kisvesi altındaki bu saldırıyı da birlikte defedeceğiz. Türkiye olarak birlikte kazanacağız.”

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GELECEK MESELESİ”

Düzce ziyareti sonrasında Mamak’ta muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci değerlendirdik, 100 yıllık mutabık olunan Cumhuriyet’in kaybedilmek üzere olduğunu vurguladık. “Anayasa değişikliği teklifi bir kişi meselesi değil, memleket meselesi, gelecek meselesidir. Bu ülkenin kurucusuna bile bu yetkiler verilmedi. Biz bu seçimi tek bir kişi için değil; ebediyete kadar yaşayacak Cumhuriyetimiz’in geleceği için yapıyoruz, bunu unutmamamız lazım”