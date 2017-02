FİDDER (Filistin Dayanışma Derneği) Ankara Şube Başkanı Nidal Barhoom, “Filistin Halkı ile Dayanışma Günü” programı düzenleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

2016 yılının Aralık ayında Filistin Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen program nedeniyle Başkan Ak’a teşekkür plaketi de takdim eden Nidal Barhoom, “Her zaman Filistin’e ve Filistin halkına destek veriyorsunuz” dedi.



Filistin’in haklı davasının her fırsatta ve her platformda dile getirilmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Ak ise, “Herkes sussa, herkes unutsa biz susmayacağız ve Filistin davasını her yerde söyleyeceğiz, Keçiörenliler olarak söz veriyoruz. Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün… Bu uğurda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerime rahmet diliyorum” diye konuştu. Başkan Ak, Filistin’in El Halil ve Cebaliye Belediyeleri ile aralarında kardeşlik protokolü olduğunu da hatırlattı.

​