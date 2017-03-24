FİFA standartlarına uygun hale gelen Batıkent Semt Sahası'nda genç yetenekler top koşturuyor

Yenimahalle Belediyesi’nin baştan aşağıya yenileyerek FİFA standartlarına uygun hale getirdiği Batıkent Semt Sahası, Ankaralı sporseverlerin akınına uğruyor.

Yenilenen yüzüyle Nisan 2016’da hizmete giren saha, açıldığı günden beri pek çok turnuvaya da ev sahipliği yapıyor. Hafta sonları ise Ankara’daki amatör spor kulüplerinin müsabakalarının adresi olan Batıkent Semt Sahası, bu kez de Yenimahalle genelinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasıyla kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Kulüpler yetenek avında

Eskiyerek kullanım ömrünü dolduran Batıkent Semt Sahas’nı yeniden revize eden Yenimahalle Belediyesi, ilçeye beş yıldızlı bir tesis kazandırdı. 10 bin metrekare alanda inşa edilen tesis içerisinde yer alan 7 bin 850 metrekare büyüklüğünde futbol sahası, 20 Mart’ta start alan okullar arası futbol turnuvasıyla genç yeteneklerin göz bebeği oldu. Yenimahalle genelinden 60 okulun katıldığı turnuvada; Küçükler, Yıldızlar ve Genç Erkekler olmak üzere 3 ayrı kategoride maçlar yapılıyor. Yetenekli ayakların, okullarının adını zirveye çıkarmak için ter döktüğü turnuva, yaklaşık bir ay boyunca Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam edecek.

Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Batıkent Kartal Spor Kulübü antrenörlerinin de yakından takip ettiği turnuva maçları, genç yeteneklerin yıldızının parlamasına da yardımcı olacak.

Milli sporcular yetiştirmek istiyoruz

Yenimahalle Belediyesi’nin spora önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi yaşar, “Yenimahalle Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı spor tesisleri çoğu büyükşehirde yok. Biz Yenimahallelilerin spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçemizde milli sporcuların yetişmesini istiyoruz” dedi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuğunu da ifade eden Yaşar, “Spor yapan gençler yeni arayışlar içerisinde olmuyor. Spor yaparak boş zamanlarını verimli geçirirken sigara, alkol gibi zararlı maddelerden de uzak duruyorlar” ifadelerini kullandı.