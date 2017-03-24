  • BIST 89.986
  • Altın 144,658
  • Dolar 3,6139
  • Euro 3,9065
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 19 °C

FİFA standartlarına uygun hale gelen Batıkent Semt Sahası'nda genç yetenekler top koşturuyor

»
FİFA standartlarına uygun hale gelen Batıkent Semt Sahası'nda genç yetenekler top koşturuyor
Yenimahalle Belediyesi’nin baştan aşağıya yenileyerek FİFA standartlarına uygun hale getirdiği Batıkent Semt Sahası, Ankaralı sporseverlerin akınına uğruyor.

Yenilenen yüzüyle Nisan 2016’da hizmete giren saha, açıldığı günden beri pek çok turnuvaya da ev sahipliği yapıyor. Hafta sonları ise Ankara’daki amatör spor kulüplerinin müsabakalarının adresi olan Batıkent Semt Sahası, bu kez de Yenimahalle genelinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasıyla kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Kulüpler yetenek avında

Eskiyerek kullanım ömrünü dolduran Batıkent Semt Sahas’nı yeniden revize eden Yenimahalle Belediyesi, ilçeye beş yıldızlı bir tesis kazandırdı. 10 bin metrekare alanda inşa edilen tesis içerisinde yer alan 7 bin 850 metrekare büyüklüğünde futbol sahası, 20 Mart’ta start alan okullar arası futbol turnuvasıyla genç yeteneklerin göz bebeği oldu. Yenimahalle genelinden 60 okulun katıldığı turnuvada; Küçükler, Yıldızlar ve Genç Erkekler olmak üzere 3 ayrı kategoride maçlar yapılıyor. Yetenekli ayakların, okullarının adını zirveye çıkarmak için ter döktüğü turnuva, yaklaşık bir ay boyunca Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam edecek.

Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Batıkent Kartal Spor Kulübü antrenörlerinin de yakından takip ettiği turnuva maçları, genç yeteneklerin yıldızının parlamasına da yardımcı olacak.

Milli sporcular yetiştirmek istiyoruz

Yenimahalle Belediyesi’nin spora önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi yaşar, “Yenimahalle Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı spor tesisleri çoğu büyükşehirde yok. Biz Yenimahallelilerin spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçemizde milli sporcuların yetişmesini istiyoruz” dedi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuğunu da ifade eden Yaşar, “Spor yapan gençler yeni arayışlar içerisinde olmuyor. Spor yaparak boş zamanlarını verimli geçirirken sigara, alkol gibi zararlı maddelerden de uzak duruyorlar” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de “Böbrek Hastalıkları ve Obezite” adlı seminer düzenledi10 Mart 2017 Cuma 11:18
  • Başkan Yaşar, Batıkent Seviye Okulları öğrencilerini de makamında ağırladı08 Mart 2017 Çarşamba 11:42
  • “Yenimahalle HalkKart” projesiyle 50 bin aileye ulaştı07 Mart 2017 Salı 12:02
  • Başkent’te güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesi parklarda harekete geçti01 Mart 2017 Çarşamba 11:52
  • Başkan Yaşar'dan Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne destek28 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Yenimahalle'li minik öğrencilerden sokak hayvanları için anlamlı proje27 Şubat 2017 Pazartesi 11:44
  • Engelli Ailelerine İlk Destek, Yaşam Boyu Destek24 Şubat 2017 Cuma 11:48
  • Yenimahalle Belediyesi çetin geçen kış sezonunun ardından havaların düzelmesiyle beraber ilçeyi abluka altına aldı23 Şubat 2017 Perşembe 12:51
  • Yenimahalle Belediyesi’nin “Sizin İçin Çalışıyor Birlikte Yönetiyoruz” projesi vatandaşı memnun ediyor19 Şubat 2017 Pazar 11:10
  • Yenimahalle Belediyesi ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerine devam ediyor17 Şubat 2017 Cuma 12:55
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim