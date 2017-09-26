  • BIST 102.910
  • Altın 148,256
  • Dolar 3,5285
  • Euro 4,1721
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 23 °C

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Zouhan-Hounie Belediye Başkanı Zrokpa Dopeu Roger Kahramankazan!a anlamlı ziyaret

»
Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Zouhan-Hounie Belediye Başkanı Zrokpa Dopeu Roger Kahramankazan!a anlamlı ziyaret
Başkan Roger: 15 Temmuz’daki mücadeleniz demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Zouhan-Hounie Belediye Başkanı Zrokpa Dopeu Roger, FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’ı ziyaret etti. Başkan Roger, Kahramankazanlıların 15 Temmuz’da darbecilere karşı verdiği mücadelenin dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etti.   

FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadele sonrasında TBMM tarafından “kahraman” unvanına layık görülen Kahramankazan’a anlamlı bir ziyaret daha gerçekleşti. Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Zouhan-Hounie Belediye Başkanı Zrokpa Dopeu Roger ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ertürk, misafirini çiçeklerle karşıladı. Ertürk, Başkan Roger’e, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında neler yaptıklarını anlattı. Ertürk, misafirine Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlı güvenlik görevlilerinin anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi’ni gezdirdi. Ertürk misafirine Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi verdikleri destansı mücadelenin sembolü olan “F-16’ya Dur” figürü ve ilçeye özgü hediyeler takdim etti. Başkan Roger ise Ertürk’e Fildişi Sahili’ne özgü yerel kıyafetler ve hediyeler verdi.  

Altın harflerle yazıldı 

Başkan Roger, Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele ile büyük bir kahramanlık destanı yazdığını ve bu mücadelenin dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etti. Roger, Kahramankazanlıların verdiği bu mücadeleden oldukça etkilendiklerini anlattı. 

Duygulandırdı ve gururlandırdı 

Başkan Ertürk de, Kahramankazan’ın 15 Temmuz’un ardından Türk Milleti’nin gösterdiği kahramanlığın sembolü olarak kahraman unvanına layık görüldüğünü belirterek, "Kahramanlık unvanı ilçemizin şahsında 81 il ve 957 ilçeye verilmiştir. Artık Kahramakazan tüm Türkiye’yi temsil eden bir ilçedir. Başkan Roger ve heyetinin bu nazik ziyaretleri bizleri çok gururlandırdı ve duygulandırdı. Kendilerine halkımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret20 Eylül 2017 Çarşamba 11:25
  • Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü saygı duruşuyla başladı19 Eylül 2017 Salı 11:58
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e görevinde başarılar diledi18 Eylül 2017 Pazartesi 10:35
  • Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okulların bakım ve temizliğini tamamladı17 Eylül 2017 Pazar 12:43
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, CHP ve MHP'nin Kahramankazan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti15 Eylül 2017 Cuma 10:44
  • Kahramankazan kavun pazarı düzenlenen törenle açıldı12 Eylül 2017 Salı 16:24
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Makedonya Vizyon Üniversitesi’nden gelen heyeti ağırladı12 Eylül 2017 Salı 09:42
  • Bakan Sarıeroğlu; AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi için Kahramankazan'a geldi10 Eylül 2017 Pazar 16:26
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir şahini tedavi ederek yaşama döndürdü08 Eylül 2017 Cuma 09:44
  • Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal Kahramankazan'ı ziyaret etti07 Eylül 2017 Perşembe 10:41
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim