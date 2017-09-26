Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Zouhan-Hounie Belediye Başkanı Zrokpa Dopeu Roger Kahramankazan!a anlamlı ziyaret

Başkan Roger: 15 Temmuz’daki mücadeleniz demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı

Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Zouhan-Hounie Belediye Başkanı Zrokpa Dopeu Roger , FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’ı ziyaret etti. Başkan Roger, Kahramankazanlıların 15 Temmuz’da darbecilere karşı verdiği mücadelenin dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etti.

FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadele sonrasında TBMM tarafından “kahraman” unvanına layık görülen Kahramankazan’a anlamlı bir ziyaret daha gerçekleşti. Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Zouhan-Hounie Belediye Başkanı Zrokpa Dopeu Roger ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ertürk, misafirini çiçeklerle karşıladı. Ertürk, Başkan Roger’e, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında neler yaptıklarını anlattı. Ertürk, misafirine Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlı güvenlik görevlilerinin anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi’ni gezdirdi. Ertürk misafirine Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi verdikleri destansı mücadelenin sembolü olan “F-16’ya Dur” figürü ve ilçeye özgü hediyeler takdim etti. Başkan Roger ise Ertürk’e Fildişi Sahili’ne özgü yerel kıyafetler ve hediyeler verdi.

Altın harflerle yazıldı

Başkan Roger, Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele ile büyük bir kahramanlık destanı yazdığını ve bu mücadelenin dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etti. Roger, Kahramankazanlıların verdiği bu mücadeleden oldukça etkilendiklerini anlattı.

Duygulandırdı ve gururlandırdı

Başkan Ertürk de, Kahramankazan’ın 15 Temmuz’un ardından Türk Milleti’nin gösterdiği kahramanlığın sembolü olarak kahraman unvanına layık görüldüğünü belirterek, "Kahramanlık unvanı ilçemizin şahsında 81 il ve 957 ilçeye verilmiştir. Artık Kahramakazan tüm Türkiye’yi temsil eden bir ilçedir. Başkan Roger ve heyetinin bu nazik ziyaretleri bizleri çok gururlandırdı ve duygulandırdı. Kendilerine halkımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.