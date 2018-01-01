FİLİSTİN HALKI KAN AĞLIYOR

Mevlüt Mürsel Uzun

ABD Başkanı Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak açıklamasının ardından tepkiler ve gösteriler artarak devam ediyor. İslami Hareketin eski başkan yardımcısı Kemal Hatip Trump’un bölgeyi içinden çıkılmaz bir sürece soktuğunu ifade ederek “Kudüs şehri tarihte her zaman savaş ve barışın kapısı olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

İslam ülkelerinin en eski şehirlerinden biri olan Kudüs üç dinin kutsal kenti olarak önemi oldukça büyüktür. Kuruluşundan günümüze kadar iki defa yok edilmiş, 23 defa işgal edilmiş, 52 defa saldırıya, 44 defa da işgale uğramasına rağmen yinede kurtarılmıştır.

1538 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde şehir bir duvar içine alınarak emniyeti sağlanmıştır. Duvar içinde kalan bu yerleşim yerine Eski Kudüs denmektedir. Duvarla çevrili olan bu yerleşik yerde değişik dinlere ait kutsal mekanlar bulunmaktadır. Tapınak dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Mezar Kilisesi, Kubbet-us-Sahra ve Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlar yer almaktadır. Kudüs böylesine özelliklere sahip bir şehir olduğu için tarih boyunca hep ihtilafların ve çatışmaların hedefinde haline gelmiştir. Bugün de ortaya çıkan anlaşmazlıkların ve çatışmaların fitilini ABD başkanı Trump ateşlemiştir. Kudüs kutsal dinimizin ilk kıblesi olma özelliğini taşıdığı için Türkiye Filistin tarafında yer alarak tarihten gelen sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir.

Türkiye İslam Ülkeleri İş Birliği Teşkilatının Dönem Başkanı olarak Trump’ın yersiz ve mantıksız kararını önce BMGK’ne götürerek 15 üyeli bu kuruldan 14 olumlu oy alarak bir başarı elde etmiştir. Ardından konuyu BM’e taşıdı; 172 üye ülkenin katıldığı genel kurul toplantısında 128 evet 35 çekimser olmak üzere sadece ABD ile İsrail’in yanında nüfusları bir kasabanın nüfusu kadar olan sadece 5 üye yer almıştır. Amerika böylece belki de tarihinin en ağır hezimete uğrarken; Türkiye’nin de haklılığı tescillenmiş oldu.

İsrail’le Filistin’in anlaşmazlığı yıllardır devam ederken Amerika’nın İsrail’in yanında yer almış olmakla bölgede huzursuzluğa ve çatışmalara neden olmuştur. İsrail güçleri hakiki mermilerle Filistinli çocuklara, kadınlara ve sivil halka saldırmaya devam ediyor. Bu akan kan, kaybedilen can ve yaralananların acısından dolayı Filistin halkı kan ağlıyor. Gösterilerde Filistin halkı İsrail güçlerine karşı kendini taşla ve sopayla savunurken İsrail kuvvetleri acımasızca hakiki mermi kullanıyor. Bu gösteriler devam ederken ırk ve din kardeşliğine sahip olan Arap devletleri ne yapıyor derseniz, onlar petrol gelirleri sayesinde zevki sefa içinde lale-ley türküsü söyleyerek gulu gulu narası atıyor. Bugüne kadar hiçbir Arap ülkesi Filistin halkına arka çıkıp, yardım elini uzatmak şöyle dursun İsrail’i açıkça kınama cesaretinde bulunmamıştır. Daha da acısı BAE’nin hükümet yetkililerinden biri “İsrail kardeşimiz, Amerika ağabeyimiz” demesi bunların nasıl bir tiynette olduğunu ortaya koymaktadır.