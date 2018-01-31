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Film çeken YouTuber’ların gişe başarısı dikkat çekti

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İrem Subaşı

Türkiye’de son dönemde internetin fenomen YouTuber’larının çektiği filmler peş peşe vizyona girerken, izleyicinin bu filmlere gösterdiği ilginin beklenenden yüksek olması da dikkat çekti. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, Enes Batur’un 19 Ocak’ta vizyona giren “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filmi ilk 3 günde 454 bin 373 kişi tarafından izlenirken, vizyondaki yolculuğuna devam eden filmin daha şimdiden 1 milyon seyirci barajını da aştığı belirlendi.

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın …

Film çeken bir başka YouTuber olan Halil Söyletmez’in sosyal medyada yarattığı karakter Cumali Ceber'in sinemaya uyarlandığı Cumali Ceber: Allah Seni Alsın 4 Ağustos 2017’de vizyona girerken, 2.’sininde çekilmesi gündemde olan film ilk 3 günde 128 bin 564 seyirci sayısına ulaştı. 9 hafta vizyonda kalan film, ilk iki hafta üst üste hafta sonunu lider bitirirken toplamda 461 bin 349 seyirci tarafından izlendi.

OHA Diyorum …

Youtube'da ünlü olan OHA Diyorum ekibinin aynı isimle çekilen filmi OHA Diyorum, ilk 3 günde  111 bin 960 seyircinin ilgisini çekti. 3 Kasım 2017’de vizyona giren film 7 hafta vizyonda kalma başarısı gösterirken toplamda ise 230 bin 588 seyirci tarafından izlendiği tespit edildi.

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