Fındık üreticilerinin beklediği destek ödemesi Mart sonunda

Metin Gündoğdu

Fındık üreticilerinin beklediği alan bazlı gelir desteği ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladık.

300 Milyon TL’lik DESTEK

Her yıl, düzenli olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı fındık üreticilerine ödenen alan bazlı gelir desteği ödemelerinin Mart ayı sonunda yapılacağını belirttik. Fındık üreticilerine büyükdestek sağlayan ödemelerinin şehir ekonomisine de büyük bir katkıda bulunduğunu aktardık. “Fındık üreticilerine 2009 yılından beri ödenen alan bazlı gelir desteği bu sene de devam ediyor. Yaklaşık 120 bin Ordulu hemşehrimizin başvurduğu alan bazlı gelir desteği ile Orduya yıllık yaklaşık 300 milyon TL gibi önemli bir nakit akışı sağlanıyor. Bu destek hem fındık üreticimizi koruyor hem de şehir ekonomisine doping etkisi yapıyor. 2016 yılı ürünü fındık alan bazlı gelir desteği 27-31 Mart tarihleri arasında fındık üreticilerimizin hesabına yatacak.

ASKILARA DİKKAT

Başvuru süreci 30 Aralık 2016’da sona eren 2016 yılı ürünü fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri için başvuru yapanların bulunduğu listelerin ilgili muhtarlıklara teslim edilme süreci devam ederken, listeleri teslim alan muhtarlıklarda askı sürecinin başladı “Ordulu hemşehrilerimiz, mağduriyetlerin olmaması için muhtarlıklarımızda bulunan listelerden isimlerini kontrol etsinler. Askıya çıkıldıktan sonraki 5 gün içinde, gerekli durumlarda ilçe tarım müdürlüklerine itirazda bulunabilirler.”

EK ÖDEMELER YAPILDI

2015 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği için başvuru yapamayan ve ek başvuru hakkından yararlanan 3 bin 500 kişinin ödemelerinin de 17 Şubat Cuma günü, fındık üreticilerinin hesaplarına yatırıldı.