Fındıkkıran balesi; 11 Ocak Perşembe 20.00 ve 13 Ocak Cumartesi 13.00’de Opera Sahnesi'nde

Amadeus Hoffman’ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı adlı masalından yola çıkılarak Alexander Dumas’ın yeniden yazdığı, ilk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran; dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olma özelliğini koruyor.
Küçük Alman kız ClaraStahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eserde; reji ve koreografi Mehmet Balkan , orkestra şefi BujorHoinic, sahneye koyan Lale Balkan, dekor Tayfun Çebi , kostüm Sevtaç Demirer ve ışık Fuat Gök imzası taşıyor.
Biletleri satışa çıktığı an tükenen , yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarının yeni yıl öncesi sahnelediği Fındıkkıran balesinde; Şeker Perisi-Clara Özge Başaran, Prens Burak Kayıhan, Çiçek Valsi-Prens Eren Keleş ,İyilik Perisi Özge Onat, Clara’nın Erkek Arkadaşı Kadir Okurer, Drosellmayer Emre Güler olarak 28 Aralık akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.
FINDIKKIRAN (BALE/ 2 PERDE )
Orkestra Şefi (BujorHoinic), Reji ve Koreografi (Mehmet Balkan),Sahneye Koyan (Lale Balkan), Dekor (Tayfun Çebi), Kostüm (Sevtaç Demirer), Işık (Fuat Gök)
Tarih: 11 Ocak 2018 ,Perşembe, 20.00
13 Ocak 2018 , Cumartesi , 13.00
Yer: Opera Sahnesi
Satış noktaları:
Opera Binası Ana Gişe – 03123246801
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