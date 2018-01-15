Fındıkkıran balesi; 18 Ocak Perşembe günü Opera Sahnesi'nde Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Tchaikovsky’in 1891 yılında bestelediği son bale eseri olma özelliği taşıyan Fındıkkıran balesi; 18 Ocak Perşembe 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Amadeus Hoffman’ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı adlı masalından yola çıkılarak Alexander Dumas’ın yeniden yazdığı, ilk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran; dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olma özelliğini koruyor.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eserde; reji ve koreografi Mehmet Balkan , orkestra şefi Bujor Hoinic, sahneye koyan Lale Balkan, dekor Tayfun Çebi , kostüm Sevtaç Demirer ve ışık Fuat Gök imzası taşıyor.

Biletleri satışa çıktığı an tükenen , yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarının yeni yıl öncesi sahnelediği Fındıkkıran balesi nde; Şeker Perisi-Clara Sultan Menteşe, Prens İlhan Durgut, Çiçek Valsi-Prens Eren Keleş ,İyilik Perisi Özge Onat, Clara’nın Erkek Arkadaşı Kadir Okurer, Drosellmayer Emre Güler olarak 18 Ocak akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

FINDIKKIRAN (BALE/ 2 PERDE )

Orkestra Şefi (Bujor Hoinic), Reji ve Koreografi ( Mehmet Balkan), Sahneye Koyan (Lale Balkan), Dekor (Tayfun Çebi), Kostüm (Sevtaç Demirer), Işık (Fuat Gök)



Tarih: 18 Ocak 2018 ,Perşembe, 20.00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801