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FINDIKKIRAN OPERA SAHNESİ’NDE

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FINDIKKIRAN OPERA SAHNESİ’NDE
Sahnelendiği günden itibaren seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Fındıkkıran balesi, 24 Aralık 2016 tarihinde Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek.

Amadeus Hoffman’ın “Fındıkkıran ve Fareler Kralı” adlı masalından yola çıkılarak Alexander Dumas’ın yeniden yazdığı, ilk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran balesi; dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olma özelliğini koruyor.

Klara’nın yılbaşı armağanı olarak aldığı ‘Fındıkkıran’ oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan eserin koreografisini Anna Akabalı yapıyor.

Modern Dans Topluluğu

Modern Dans Topluluğu (MDT) 1992 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara’da kurulmuş, Şubat 93’te ilk prömiyeri ile profesyonel repertuvar topluluğu niteliğinde sahne üstü faaliyetlerine başlamıştır.

MDT Ankara Opera Sahnesi’nde periyodik olarak verdiği temsiller ve her yıl repertuvarına eklediği yeni eserlerle, temsillerine, yurtiçi ve yurtdışı turnelerine devam etmektedir.

MDT kendi iç eğitiminin yanı sıra  birçok üniversitede çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle gençlere modern dansla ulaşmakta ve birçok üniversitede Modern Dans bölümünün açılmasına öncü olmaktadır.

 

FINDIKKIRAN (Modern Dans/1 Perde)

Anna Akabalı(Koreograf),Müzik(P.I.Caykovski),Dekor(Özgür Usta),Kostüm(Tülay Usta), Işık(Fuat Gök)

Tarih: 24 Aralık 2016, Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus Ankara (0312) 3107833)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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