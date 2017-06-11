FOMGET yıl sonu gösterisini "24. Yıl Sonu Halk Oyunları Gösterisi" ile sergiledi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE 24 YILDIR FAALİYET GÖSTEREN FOLKLOR MÜZİK VE GENÇLİK TOPLULUĞU’NUN (FOMGET) “24. YIL SONU HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ” BAŞKENTLİLERLE BULUŞTU.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik ve Gençlik Topluluğu’nun (FOMGET), muhteşem "24. Yıl Sonu Halk Oyunları Gösterisi", salonu dolduran Başkentlilerden büyük alkış aldı.

Halk oyunları kurslarında 1 yıl süreyle eğitim alan 150 amatör dansçının Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirdiği gösteri, izleyenleri büyüledi.

24 yıldır bir yandan yeni dansçılar yetiştirirken bir yandan da folklor kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük katkı sağlayan ve Türkiye’yi uluslar arası yarışmalarda başarıyla temsil eden FOMGET’in miniklerden ileri yaş grubuna kadar 10 ayrı ekibi, yaklaşık 1,5 saat süreyle sahnede Türkiye’nin çeşitli bölgelerinin renklerini yansıtan oyunlar sergiledi. Her yıl farklı bir gösteriye imza atan FOMGET, muhteşem sunumlarıyla bir kez daha Ankaralılara unutulmaz bir gün yaşattı.

30 yaş ve üzeri Ankaralı halk oyunları isteklileri için açılan kurslarda yetişen hobi grupları da, FOMGET’in yıl sonu gösterisine renk kattı. Dakikalarca sahnede folklor gösterilerini sunan hobi grupları, salonu dolduran Ankaralılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

-BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

FOMGET’in kuruluşunda büyük katkısı bulunan Dr. Hasan Basri Öngel’in anısına düzenlenen ödüller de FOMGET Kurucu Başkanı Doç. Dr. Tamer Bozkuş tarafından dağıtıldı. Bozkuş,geleneksel kültürün geçmişten geleceğe aktarılması için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin FOMGET’e desteğini hatırlatan Bozkuş, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan’a da günün anısına bir hediye takdim etti.

Türkiye ve dünya birincilikleri bulunan FOMGET’in 9-12, 12-16, 16-29 ve 29 yaş üstü gruplara yönelik folklor eğitimleri bulunuyor.