Fomtoys Markasının Çocuklara Sunduğu Fırsatlar

Fomtoys markası top havuzu gibi birçok çeşitli malzemeyi üreten önemli firmalar arasında yer almaktadır.

1993 senesinde kurulan DönmezGrup, okul öncesi eğitim süreçinde bulunan eğitim araçlarını 2010 senesinden bu yana Fomtoys markasıyla hareket etmektedir. Anaokulu malzemelerini içerisinde barındıran markanın bünyesinde çocuk parkı, sandalye, masa ve anaokulunda kullanılan halılar bulunmaktadır. Firma mobilya kategorisindeki ürünlerin tamamını kendisi imal etmektedir. Ayrıca bu ürünlerin tamamı anti-bakteriyel özellikli olarak üretilmektedir. Bu sayede çocuk sağlığına verilen önem birinci plana alınmış olur.

Trambolin, top havuzu şeklindeki anaokulu ürünlerinin hizmetini sağlayan Fomtoys sektörün önde gelen markaları arasında yer alır. Bunun yanı sıra sünger grup, kampet gibi çok çeşitli malzemeler de markanın içeriğinde mevcuttur. Kalite ve uygun fiyat seçenekleri ile revaçta olan Fomtoys her geçen gün artan talep ve müşteri portföyü ile gündeme gelmektedir. İlgi köşesi, eğitici oyuncak gibi bölümlerde yer alan plastik malzemeler en iyi markalardan ithal edilmektedir. Çocuk sağlığının dikkate alındığı markanın ilk önceliği kalite ve iyi hizmettir. Çocuk parkı, anaokulu halısı, dolaplar, sandalye, masa, portmanto çeşitleri en kaliteli seçenekler ile Fomtoys markasının içerisinde hali hazırda kendini göstermektedir.

Fomtoys markasının en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise kaliteli hizmet ve hızdır. Yurt içi ve yurt dışı gibi alanlara gönderim yapan marka olumlu geri dönüşler almaktadır. Başarısını yıllardan beri büyüyerek kanıtlayan Fomtoys müşteri memnuniyetini en çok önemseyen firma olarak karşımıza çıkar. Alışveriş seçeneklerini güven çerçevesi içinde sunan firmanın ürün çeşitliliği ve kalitesi kullanıcıların vazgeçilmezidir. 1993 senesinde yetişkin, çocuk minderi üretimini sağlayarak geçen yıllar içinde büyüyen firmalar arasına girmiştir. Ayrıca oyun alanı, mobilya üretimiyle de yerini sağlamlaştıran firmaların başında gelir.

Ürünler hazırlanırken müşterilerin istekleri hiçbir şekilde yok sayılmadan, onların fikirleri dahilinde üretim tamamlanır. Kullanıcının talep ettiği renk ve mekanlara istinaden üretim yapılmaktadır. Firma üretim sürecinde çocuk sağlığını ön planda tutarak işlemlerini gerçekleştirir. Dolayısı ile yapılan satışlar kullanıcıların memnuniyetini ve markanın popülerliğini arttırmaktadır. E-ticaret sitesi olan marka yurt dışı ve yurt içine en güvenli halde hizmet sunmaktadır. Çok çeşitli bölgelerde tanınan Fomtoys kreş, anaokulu ve okul öncesi süreçte eğitim malzemelerinin bulunduğu sektörlerde vazgeçilmez bir marka haline gelmiştir.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan üretim alanını incelemek mümkündür. Bunun dışında internet sitesi üzerinden çok kolay bir şekilde ürünlerin kalitesini, açıklamalarını, fiyatlarını ve diğer bilgileri öğrenebilirsiniz. Kreş ve anaokulu dışındakialışveriş merkezi, otel, oyun parkları, restaurant, bahçe alanı gibi alanlara hizmet veren firma çeşitli oyun gruplarını kullanıcılara sunmaktadır.

Bunların içerisinde top havuzu, çocuk parkı, trambolin, oyun parkuru ve çeşitli oyun kategorileri bulunmaktadır. Firmanın http://www.fomtoys.com.tr/ adresini ziyaret ederek ürünleri inceleyebilir ve sipariş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.