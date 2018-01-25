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Fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe’nin “Uğurlu Yıllar” fotoğrafları Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergiledi

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Fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe’nin “Uğurlu Yıllar” fotoğrafları Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergiledi
Yenimahalle Belediyesi, 25 yıl önce evinin önünde hain bir saldırıya kurban giden usta Gazeteci Uğur Mumcu’nun çok bilinmeyen fotoğraflarını Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergiledi.

Fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe’nin “Uğurlu Yıllar” fotoğraf sergisi, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Duygu dolu anlar yaşandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sergiyi, eşi  Azize Yaşar, Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Gürsel Gökçe ile birlikte açtı. Başkan Yaşar ile sergiyi gezen eş Güldal Mumcu, fotoğrafları incelerken duygulu anlar yaşadı. İki bölüm halindeki sergide, Mumcu’nun az bilinen çocukluk ve gençlik dönemi fotoğrafları ile ölümünün ardından 2017 tarihine kadar olan anma etkinliklerinde çekilen fotoğraflar sergilendi.

 

“25 yıldır bize ışık tutmaya devam ediyor”

Mumcu’nun hiçbir  zaman unutulmayacağını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu akşam 24 Ocak 1993 sabahında hunharca katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’yu anmak için bir araya geldik. Türk Basınının korkusuz kalemi, Kemalizm’in ışığı Uğur Mumcu, ödün vermeyen güçlü kişiliği ile inanç ve erdem anıtı olarak kalemiyle 25 yıldır önümüzü aydınlatmaya, bize ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Beden ölür düşünceler asla

Mumcu’nun halkı kandıranlara kalemiyle savaş açtığı için katledildiğinin de altını çizen Yaşar, “Uğur Mumcu’nun hayatı gericilik ve bölücülük ile mücadele ile geçti. Bizi içte ve dışta çökertmeye çalışan, tam bağımsızlığımızı ortadan kaldırarak ekonomik ve siyasal yönden köle yapmak isteyen, halkımızı kandıran karanlık güçlere kalemiyle savaş açan Mumcu, vurguncuların, esen rüzgâra göre fikir ve kimlik değiştirenlerin korkulu rüyasıydı. Mumcu gibi aydınlarımızı katleden karanlık eller, aydınlarımızı ortadan kaldırdıklarında kendileri için sorunu da ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Oysa beden ölür düşünceler asla” diye konuştu.

“İyi ki varsınız ve bizleri sevginizle kucakladınız”

Güldal Mumcu ise, “Bugün Uğur Mumcu’nun öldürülüşünün 25’inci yılı. Bizler dersimizi Atatürk’ten ve onun mücadele azminden aldık.İyi ki varsınız iyi ki yıllardır sevginizle bizi kucakladınız ve bize güç verdiniz” dedi.

Serginin ardından davetliler, yine Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde düzenlenen “Sevda- Cenap And Müzik Vakfı  (SCA) Kadınlar Korosu” konserine katıldı.  Şef Cihan Can eşliğinde sahne alan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yiğidim Aslanım, İzmir’in Kavakları ve Efem gibi dillerden düşmeyen türküleri seslendiren koro, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

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