Nur Çelebi / Editör

Avrupa’nın 5 büyük ligi içinde kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için ödedikleri paralara göre, futbol tarihinin en pahalı takımının İngiltere’den Manchester City olduğu belirlendi. Interpress’in CIES Football Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, şu ana kadar 878 milyon avro harcayan Manchester City'yi, 805 milyon avroyla Neymar ve Mbappe gibi oyuncuları rekor ücretlerle transfer ederek dikkat çeken Paris Saint-Germain’in takip ettiği görüldü. Ara transferde Alexis Sanchez’i kadrosuna katan ve toplamda 747 milyon avro harcayan Manchester United takımının ise üçüncü sırada yer aldığı tespit edildi.

En çok parayı Premier Lig harcadı …

Avrupa'nın 5 büyük ligi İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa'nın Ligue 1 ve İtalya Serie A’nın liglerindeki takımları kapsayan incelemeye göre, 98 takımın 42’sinin 100 milyon avro veya üstünde bonservis harcaması yaptığı belirlendi. Lig olarak bakıldığında ortalama 291 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, 131 milyon avro ile La Liga, 124 milyon avro ile Serie A, 113 milyon avro ile Bundesliga ve 97 milyon avro ile Ligue 1 takımlarının izledi.

Everton 365 milyon avro ile dikkat çekti …