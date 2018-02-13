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Futbol tarihinin en pahalı takımının İngiltere’den Manchester City olduğu belirlendi

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Nur Çelebi

Avrupa’nın 5 büyük ligi içinde  kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için ödedikleri paralara göre, futbol tarihinin en pahalı takımının İngiltere’den Manchester City olduğu belirlendi. Interpress’in CIES Football Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, şu ana kadar 878 milyon avro harcayan Manchester City'yi, 805 milyon avroyla Neymar ve Mbappe gibi oyuncuları rekor ücretlerle transfer ederek dikkat çeken Paris Saint-Germain’in takip ettiği görüldü. Ara transferde Alexis Sanchez’i kadrosuna katan ve toplamda 747 milyon avro harcayan Manchester United takımının ise üçüncü sırada yer aldığı tespit edildi.

En çok parayı Premier Lig harcadı …

Avrupa'nın 5 büyük ligi İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa'nın Ligue 1 ve İtalya Serie A’nın liglerindeki takımları kapsayan incelemeye göre, 98 takımın 42’sinin 100 milyon avro veya üstünde bonservis harcaması yaptığı belirlendi. Lig olarak bakıldığında ortalama 291 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, 131 milyon avro ile La Liga, 124 milyon avro ile Serie A, 113 milyon avro ile Bundesliga ve 97 milyon avro ile Ligue 1 takımlarının izledi.

Everton 365 milyon avro ile dikkat çekti …

İspanyol Barcelona 725 avro ile transfere en çok para harcayan  dördüncü takım olurken Katalan ekibinin 592 milyon avro ile Chelsea kulübünün izlediği tespit edildi. Son 4 yılda 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid’in ise listede 497 milyon avroyla altıncı sırada yer aldığı görüldü. Ara transfer döneminde milli futbolcumuz Cenk Tosun ve Theo Walcott'u transfer eden Everton'ın, 365 milyon avroyla Bayern Münih, Tottenham Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerini geride bırakması da dikkat çekti.

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