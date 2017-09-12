Futbolda 17 Haziran’da başlayan ve çok yoğun geçen 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erdi

Açelya Aşkın / Editör

Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre, özellikle dört büyük takımımızın yapmış olduğu transferlerin gündeme damga vurduğu ortaya çıkarken, Antalyaspor, Göztepe ve Başakşehir’de transfer döneminde öne çıkan diğer takımlar oldu.

Transferin en hızlı takımı Göztepe oldu…

Transferin şampiyonu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe olurken, İzmir temsilcisi 18 futbolcu yu kadrosuna katarak dikkat çekti. Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’da 17’şer futbol cu transfer ederek ön plana çıktılar. Transfer döneminin dört büyükler içinde en hızlı takımı Galatasaray olurken, Sarı Kırmızılı ekip özellikle yapmış olduğu yabancı transferleri ile gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Beşiktaş oturmuş kadrosuna nokta transferler yaparken, sağ bek ve stoperde sıkıntısının devam ettiği görüldü. Fenerbahçe ise takıma 10 futbol cu katarken aldığı buna rağmen aldığı sonuçlara eleştirilerin hedefi oldu. Trabzonspor özellikle son gün yaptığı Sosa transferiyle gündem olurken, Başakşehir kadrosuna kattığı yıldız isimlerle kadrosunu daha da güçlendirdi. Antalyaspor ise Samuel Eto’o’dan sonra yapmış olduğu Samir Nasri transferiyle ligin en flaş transferine imza attı.

Transferin en çok konuşulan futbolcusu Burak Yılmaz…

Transfer döneminin adından en çok söz ettiren oyuncusu Trabzonspor’un Çin’den geri dönen golcüsü Burak Yılmaz olurken, usta golcü ile ilgili transfer döneminin başından bu yana yazılı basında 3 bin 347 haber çıktığı tespit edildi. İkinci sırayı Galatasaray’ın yeni golcüsü Bafétimbi Gomis alırken, Marsilya’dan transfer edilen ve ligin ilk 4 haftasında attığı 5 golle öne çıkan yıldız oyuncu hakkında yazılı basına 3 bin 134 haber yansıdığı belirlendi. Üçüncü sırayı Beşiktaş’ın Real Madrid’ten transfer etiği Pepe alırken, dünyaca ünlü Portekizli yıldız hakkında yazılı basında 3 bin 68 haber çıktığı saptandı. Dördüncü sırayı Galatasaray’ın bir başka yıldız transferi Younes Belhanda alırken, yıldız orta saha hakkında yazılı basında 2 bin 856 haber yer aldığı görüldü. Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena ise bu transfer sezonunda 2 bin 829 haberle gündeme geldi.

En çok konuşulan takım Fenerbahçe …

Yapılan araştırmaya göre transfer döneminin en çok konuşulan takımı Fenerbahçe olurken, Sarı Lacivertli takım hakkında yazılı basında 20 bin 935 haber çıktığı tespit edildi. İkinci sırada yer alan Beşiktaş ile ilgili yazılı basına 19 bin 392 haber yansırken, Galatasaray geçen ay yazılı basında 19 bin 259 haberle gündeme gelirken, Trabzonspor ile ilgili ise yazılı basında 16 bin 192 haber çıktığı tespit edildi. Konyaspor hakkında da yazılı basına 11 bin 901 haber yansıdığı anlaşıldı.