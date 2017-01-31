Galatasaray’ı Akhisar karşısında 1-0 öne geçiren golü 12 bin 500 kişi izledi

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 19. haftada atılan 30 gol, 132 bin 29 kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçı oldu.

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell’in GollerCepte uygulamasında 19. haftanın en popüler golü Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Semih Kaya’dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında atılan toplam 30 gol, 132 bin 29 kez izlenirken sarı-kırmızılıları Akhisar Belediyespor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 12 bin 595 kez takip edildi.

45 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçı oldu. İstanbul’daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 45 bin 224 kez izlendi. 6-0 ev sahibinin galibiyetiyle biten karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler mücadelesi ise 38 bin 264 kişi tarafından izlenen Kayserispor-Fenerbahçe maçı oldu.

En çok izlenen video ‘Podolski Satılmalı mı’

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 19. haftasındaki karşılaşmalar toplam 152 bin 709 kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Podolski satılmalı mı’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 16 bin 283 kişi tarafından izlendi.

Tüm operatörlere açık

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GC yazıp 2222’ye kısamesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.