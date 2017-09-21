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Galeri Çankaya, 26 Eylül’de “Yeni Nesil Genç Ressamlar”ın eserleriyle sanatseverleri buluşturacak

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Galeri Çankaya, 26 Eylül’de “Yeni Nesil Genç Ressamlar”ın eserleriyle sanatseverleri buluşturacak
Çankaya Belediyesinin farklı sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptığı merkezi Galeri Çankaya, 26 Eylül’de “Yeni Nesil Genç Ressamlar”ın eserleriyle sanatseverleri buluşturacak.

Yeni sanat sezonuna hızlı bir giriş yapan Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, “12 Eylül Utanç Müzesi” nin ardından, 26 Eylül’de kapılarını “Yeni Nesil Genç Ressamlar”ın eserleriyle açıyor.

Yeni Nesil Genç Ressamlar Sergisi’nde, Türk sanatının ulaştığı seviyeyi kalıcı bir ilgiye dönüştürmeyi hedefleyen 36 genç ressamın eserleri yer alacak. Gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda kendini gösteren yeteneklerin eserlerinden oluşacak sergi, 16 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesinin Kızılay’da bulunan hizmet binasının girişinde yer alan Galeri Çankaya, yolu Kızılay’dan geçen herkesi sanatla buluşmaya bekliyor. 

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