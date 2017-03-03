“Gazete Altındağ”ın kapaklarından oluşan sergi Hamamönü Sanat Sokağı Galerisi’nde açıldı

2005 Ocak ayında yayın hayatına başlayan “Gazete Altındağ”, 13 yılda 163 sayı çıkarmanın gururunu yaşıyor.

Altındağ’ın değişim ve dönüşümü “Gazete Altındağ”ın geçmiş sayılarından oluşan bir sergi ile gözler önüne serildi. “Gazete Altındağ”ın kapaklarından oluşan sergide, 70’e yakın kapak tasarımı yer alıyor. Hamamönü Sanat Sokağı Galerisi’nde yer alan sergi, 10 Mart’a kadar açık kalacak.

“Gazete Altındağ” ile nostaljik bir yolculuk

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin açılışını yaptığı sergiye Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve ilçe teşkilatı, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, Altındağ Belediyesi başkan yardımcıları ve personelleri ile Sanat Sokağı sanatçıları katıldı.

2005'ten bugüne hem Altındağ'ın hem de Altındağ Belediyesi’nin kat ettiği mesafeyi gösteren gazete manşetlerini davetlilerle birlikte inceleyen Başkan Tiryaki, "Bu tür gazeteler belediyenin faaliyetlerini halka duyurmak için çıkarılıyor. Kendi personelimizle çıkarıyoruz. Ara vermeden çıkarıyoruz. Sınırlı bütçe ve sınırlı sayıda insanla çıkarıyoruz. Bugüne kadar devam etti. Bugünler geçtiğinde geriye baktığımızda Altındağ'ın bu sürecini bu gazete sayfalarından belleğimize almış oluyoruz" dedi.

“Her şey Altındağ için…”

Altındağ'ın değişim sürecinin altını çizen Veysel Tiryaki, "Bu gazeteler çok şey anlatıyor. 12 yılda Altındağ'daki gelişimi görüyoruz. Altındağ hızla gelişen Ankara'nın kalbinde bir ilçe. Verilen mücadele ile geldiğimiz noktaları görüyoruz. Temennim daha uzun soluklu olsun. Bu bir hizmet mücadelesi, her şey Altındağ için" diye konuştu.

Tek tek gazete manşetlerini inceleyen Başkan Tiryaki, sergiye katılan davetlilerle birlikte Gazete Altındağ'ın 13. yıl pastasını da kesti.