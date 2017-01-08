15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan ‘246 Bir Kurtuluş Destanı’ adlı kitabının imza gününde Gazeteci Osman Altınışık Nata Vega Alışveriş Merkezi’nde Mamaklılarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Gazeteci Osman Altınışık’ı imza gününde yalnız bırakmadı. Soru cevapla başlayan etkinlikte konuşan Akgül, “15 Temmuz, 2016 yılı içerisinde yaşadığımız bir istiklal mücadelesi, bir kurtuluş savaşıydı. O gece hesap edemedikleri şey bu milletin iradesiydi. FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ, IŞİD bütün terör örgütlerinin amacı aynı. İşte bu kitap gelecek nesillere bırakılacak bir eserdir” dedi.

Sizin eseriniz

Kitap hakkında bilgi veren Gazeteci Osman Altınışık, “Bir gazeteci olarak görevimi yaptım ve geleceğe bir not düştüm. Kitapta o gece Mecliste, Genel Kurmay’ın önünde, Kızılay’da, Emniyette, Mamak’ta neler yaşandığına kronolojik sırayla yer verdim. Kitabın ismini Cumhurbaşkanımızın son muhtarlar toplantısında yaptığı açıklamaya binaen 246 olarak belirledik. Aslında bu kitap sizlerin eseri, ben sadece o gece yaşananları bir araya getirdim” dedi.

O gece Mamak’ta yaşananlar da kitapta yerini aldı

15 Temmuz gecesi darbenin ilk anından itibaren Mamaklılarla birlikte tankların önüne çıkan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak’tan Kızılay’a doğru hareket eden tankları durdurarak darbe girişiminde önemli bir rol oynamıştı. O gece Mamak’ta yaşananlara da ayrıntılı olarak yer veren Gazeteci Osman Altınışık, “Başkanım o gece büyük bir cesaret örneği sergileyerek, serinkanlı bir şekilde hareket ederek tankların önüne çıktı. Hatta kendisinin gösterdiği bu cesarete biz gazetemizde ‘Tanksavar Mesut’ olarak yer vermiştik. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın” dedi. ‘246 Bir Kurtuluş Destanı’ kitabında 47 ve 51. sayfalar arasında Mamak’ta yaşananları gören vatandaşlar Akgül’den de imza aldı. İmza gününe Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.