Yenimahalle Belediyesi, Kanal D ekranlarının sevilen haber muhabiri, başarılı Gazeteci Seçil Özer’i “Etkili İletişim Semineri” ile Yenimahallelilerle buluşturdu.

Karşıyaka YENİMEK Kurs Merkezi ’nde gerçekleşen seminere, Kişisel Gelişim ve Eğitim Kursu adı altında diksiyon, etkili ve hızlı konuşma dersi alan kursiyerler yoğun ilgi gösterdi.

“Elime tarak alıp Bakanlar Kurulu yayını yapardım“

İlk olarak Yenimahallelilere kendini tanıtan Gazeteci Seçil Özer , muhabirliğe küçük yaşlardan itibaren merak sardığını söyledi.

Özer, “Küçük yaşlarda herkesin yapmak istediği bir meslek vardır; kimi doktor olmak ister kimi öğretmen ama ne ilginçtir ki ben çok küçük yaşlardan itibaren haber sunuyormuş gibi oyun oynardım. Mikrofon yerine elime tarak alıp Bakanlar Kurulu yayını yapardım. Bu yüzden çok şanslıyım düşlendiğim, sevdiğim mesleği yapıyorum” dedi.

Muhabirliğin ve sunuculuğun yorucu ve zor bir meslek olduğuna da değinen Seçil Özer, “Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunuyum. Bu işe emek verdim çok çalıştım. Zaman olarak kendinize çok fazla vakit ayıramayacağınız bir meslek. Ancak işinizi severek yapıyorsanız başarı kaçınılmaz olur. Ne yapıyorsanız yapın severek yapın” diye konuştu.

Yayın kazalarını izletti

Meslek hayatından örneklemeler vererek, vatandaşlara sunduğu haberlerde yaptığı bazı hataları ve eksiklikleri de videolarla izleten Özer, haberleri üzerinden Türkçenin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

Özer, “Haberi sunarken karşımda sizleri hayal ediyorum, sizler sanki gerçekten tam kaşımdaymışsınız gibi düşünüyorum” dedi.

Seminer sonunda vatandaşların sorularını da içtenlikle cevaplayan Özer’e Yenimahalle Belediyesi tarafından çiçek takdim edildi.