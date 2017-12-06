  • BIST 106.195
  • Altın 157,172
  • Dolar 3,8555
  • Euro 4,5586
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C

Gazeteci Seçil Özer’i “Etkili İletişim Semineri” ile Yenimahallelilerle buluşturdu

»
Gazeteci Seçil Özer’i “Etkili İletişim Semineri” ile Yenimahallelilerle buluşturdu
Yenimahalle Belediyesi, Kanal D ekranlarının sevilen haber muhabiri, başarılı Gazeteci Seçil Özer’i “Etkili İletişim Semineri” ile Yenimahallelilerle buluşturdu.

Karşıyaka YENİMEK Kurs Merkezi’nde gerçekleşen seminere, Kişisel Gelişim ve Eğitim Kursu adı altında diksiyon, etkili ve hızlı konuşma dersi alan kursiyerler yoğun ilgi gösterdi.

“Elime tarak alıp Bakanlar Kurulu yayını yapardım“

İlk olarak Yenimahallelilere kendini tanıtan Gazeteci Seçil Özer, muhabirliğe küçük yaşlardan itibaren merak sardığını söyledi.

Özer, “Küçük yaşlarda herkesin yapmak istediği bir meslek vardır; kimi doktor olmak ister kimi öğretmen ama ne ilginçtir ki ben çok küçük yaşlardan itibaren haber sunuyormuş gibi oyun oynardım. Mikrofon yerine elime tarak alıp Bakanlar Kurulu yayını yapardım. Bu yüzden çok şanslıyım düşlendiğim, sevdiğim mesleği yapıyorum” dedi.

Muhabirliğin ve sunuculuğun yorucu ve zor bir meslek olduğuna da değinen Seçil Özer, “Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunuyum. Bu işe emek verdim çok çalıştım. Zaman olarak kendinize çok fazla vakit ayıramayacağınız bir meslek. Ancak işinizi severek yapıyorsanız başarı kaçınılmaz olur. Ne yapıyorsanız yapın severek yapın” diye konuştu.

Yayın kazalarını izletti

Meslek hayatından örneklemeler vererek, vatandaşlara sunduğu haberlerde yaptığı bazı hataları ve eksiklikleri de videolarla izleten Özer, haberleri üzerinden Türkçenin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

Özer, “Haberi sunarken karşımda sizleri hayal ediyorum, sizler sanki gerçekten tam kaşımdaymışsınız gibi düşünüyorum” dedi.

Seminer sonunda vatandaşların sorularını da içtenlikle cevaplayan Özer’e Yenimahalle Belediyesi tarafından çiçek takdim edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyespor, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun Futsal B2-B3 1. Ligi'ni, ikinci sırada tamamladı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:36
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 8’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:12
  • Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından 14 madalya28 Kasım 2017 Salı 15:11
  • Türkiye’nin kanayan yarası eğitim sistemi Yenimahalle’de masaya yatırıldı28 Kasım 2017 Salı 15:08
  • Yenimahalle'de düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 4 ton hamsi ikram edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 10:35
  • Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukları ağırlamaya devam ediyor27 Kasım 2017 Pazartesi 10:13
  • Yenimahalle Belediyesi, Umut Hastanesi işbirliğinde öğrencilere diş taraması yapıldı24 Kasım 2017 Cuma 12:00
  • Yenimahalle Belediyesi geleneksel hale getirdiği Hamsi Şenliği’ne Demetevler Karşıyaka İş Merkezi önünde start verdi24 Kasım 2017 Cuma 11:14
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, grubunu şampiyon bitirerek play-off vizesi aldı23 Kasım 2017 Perşembe 13:05
  • “Eğitimde Neler Oluyor?“ adlı panel ile Yenimahallelilerle buluşacak23 Kasım 2017 Perşembe 12:22
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim