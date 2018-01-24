Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Yenimahalle'de anıldı

Ankara’da 24 Ocak 1993 yılında evinin önünde arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25’inci yılında Batıkent Uğur Mumcu Parkı’ndaki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Başar Bal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Batıkent Birlikteliği üyeleri ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı.

Yaşar, Mumcu anıtına çelen bıraktı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Yaşar, parkın içerisinde yer alan Mumcu anıtına çelen bıraktı.

Yaşar, “Bu sabah da 25 yıldır olduğu gibi Uğur Mumcu Parkı’mızdaki anıtı önünde hunhar bir saldırıya kurban verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek bir aydını olan araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’yu yad etmek için bir araya geldik.Her 24 Ocak’ta bir araya gelmemizin nedeni sadece faili meçhul bir cinayete kurban verdiğimiz Uğur Mumcu ’yu anmak değildir, 25 yıldır katilinin, sorumlularının bulunamamasına verdiğimiz tepkidir, acıdır. Demokrasi ve şeffaflık talebimizdir” dedi.

Acısı ve özlemi 25 yıldır dinmedi

Mumcu’nun acısının 25 yıldır hiç dinmediğini de söyleyen Yaşar, “Uğur Mumcu Türkiye Cumhuriyeti’dir, Uğur Mumcu Kemalizm’dir, Uğur Mumcu Atatürk ilke ve inkılaplarının bir insanda vücut bulmuş halidir. Uğur Mumcu cumhuriyet devrimlerinin muhafızıdır. Türkiye’nin aydınıdır. Aydın nasıl olur, sorusunun yanıtıdır. Onurlu bir yaşam, ilkeli ve dürüst gazetecilik, bu uğurda feda edilmiş bir hayattır, acısı ve özlemi 25 yıldır dinmeyendir, kendisini rahmet ve özlemle anıyoruz, ruhu şad olsun” diye konuştu.

“Mumcu anlatılmaz kendini anlatır”

Törende Batıkent Birlikteliği adına konuşma yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Yöneticisi Döne Tuncer ise “Mumcu anlatılmaz kendini anlatır. Atatürk’ü en iyi anlayan, anlatan ve onun yolundan hiç sapmayan büyük devrimci Uğur Mumcu ‘Ellerini kana bulayanlar, içlerindeki korların mezar taşlarıyla yaşayanlar, aynı adaletsizliğin ve aynı suçun ortaklarıdır hep birlikte. Gözlerin açıksa göreceksin, kulağın sağır değilse duyacaksın, ellerin kesik değilse uzanacaksın’ dedi. Biz de onun yolunda ilerliyoruz. Mumcu’yu saygıyla anıyoruz” diye konuştu.