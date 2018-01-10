GAZETECİLİK MESLEĞİ MİLLETİN VİCDANININ SESİDİR

İsmail Koncuk

Demokrasinin en önemli ayaklarından birisi de hür ve bağımsız basındır. Haber edinme hakkı, demokrasi ile beraber varlığı daha da anlam kazanmış, ehemmiyeti yüksek evrensel bir haktır.

“Dördüncü kuvvet medya” nitelemesi, demokratik ülkelerde basının gücünü ve önemini vurgulaması bakımından son derece anlamlıdır. Bu söylem, aynı zamanda basının ciddi bir sorumluluk dâhilinde olduğu anlamına gelmektedir.

Basının hür olması, salt ve sansürlenmemiş haber yapma ilkesi altında çalışabilmesi demokrasinin basına sunmuş olduğu önemli ve kilit noktası olan bir haktır.

Tarafsız ve evrensel basın ilkelerine uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu bilgilendiren, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler.

Gazetecilik, fedakarlık ve özveri isteyen, zor şartlarda yapılan bir meslektir. Vatandaşlara doğru haber verme, objektif ve tarafsızlığı elden bırakmadan mesleklerini icra eden gazeteciler milletin vicdanına ses olmaktadır.

Bu bağlamda gazetecilerin yaptıkları ve yapacakları haberler için ortam ve şartların hazır hale getirilmesi, hür ve bağımsız olarak haberlerini takipçilerini iletebilmesi için gerekli zeminlerin hazırlanması şarttır.