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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümünde, Gölbaşı Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümünde, Gölbaşı Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi
Yapılan anma törenine Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay katıldı.

Gölbaşı Atatürk Anıtı’nda, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın katılımı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’ya gelişinin 97. Yılı için bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ile başlayan tören daha sonra Kaymakam Esmer’in ve Başkan Duruay’ın, Atatürk heykeline çelenk bırakması ile devam etti.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleye hazırlık için 19 Mayıs 1919’da, Samsun’da başlattığı yolculuğunu 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelerek tamamlamasından bu yana tam 97 yıl geçti. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan sonra 26 Aralık 1919 önce Beynam Köyü'nde gecelemişlerdir. Ankara heyecanlıdır, Ankaralı heyecanlıdır. Gün Kızılca gündür. Kızılca gün Türk Milletinin tarihin eski zamanlarından bu yana taşıdığı bir bağımsızlık mücadelesi, bir milletin haykırışının yansımasıdır. Millet ve memleket ne zaman sıkıntıya düşse o gün Seymen Alayı toplanır. Seymen Alayı 27 Aralık 1919’da da toplanmıştır. Ankara’nın her yerinden gelen binlerce hemşerisinin yanı sıra; başta kıyafetini kuşanmış 3 bin atlı ve 700 yaya seymen dikmen sırtlarında Mustafa Kemal’i, hem de and vererek 'Seni görmeye, bu vatan uğruna ölmeye geldik!' diyerek karşılamıştır. Ankara’nın Ankaralının atasına ve vatanına gösterdiği saygı, bağlılık ve heyecan hala aynı şevkle devam etmektedir. Ankara, Vatan ve Millet ne zaman dara düşse en önde atılacağını, her Kızılca günde var olacağını 15 Temmuz’da bedenlerini kurşunlara, tanklara siper ederek bir kez daha haykırmıştır. Bu aziz Milletin bedeli kanla, gözyaşıyla ödenmiş vatanına kimsenin el uzatamayacağını tekrar vurgularken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini kutluyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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