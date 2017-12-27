Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıldönümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen törenle kutlandı

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi nin Milli Mücadele de önemli bir yerinin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuzun her bölgesi işgal altındaydı. İşgalden kurtulmak için halkla el ele verilerek milli mücadele başlatıldı.

Ankara’nın burada ki en önemli rolü ise bütün cephelere eşit uzaklıkta olması ve mücadelenin Ankara’dan yönetilecek olması idi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98’inci yılını kutluyor, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.