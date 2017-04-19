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Gaziantep Opera ve Bale Günleri, 22-25 Nisan tarihleri arasında olacak

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Gaziantep Opera ve Bale Günleri, 22-25 Nisan tarihleri arasında olacak
Hizmetlerini genişleterek sürdürenDevlet Opera ve Balesi’nin sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üzerine düşeni yapan Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin halka ücretsiz armağanıGaziantep Opera Bale Günleri başlıyor..

Gaziantep Opera ve Bale Günleri, 22-25 Nisan tarihleri arasında Gaziantep Valiliği himayelerinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Üniversitesi’nin değerli katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Programda bir müzikal komedi, bir bale ve bir çocuk oyunu var. 

OPERA BALE GÜNLERİ BİR MÜZİKAL KOMEDİ İLE AÇILIYOR

Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde yıllarca kapalı gişe oynayan eserlerden biri olan, müzikal komedi “Bir Tenor Aranıyor”, Ankara Devlet Opera Balesi tarafından 22 Nisan 2017 Cumartesi akşamı sahneleniyor. Sahne trafiği, neşeli şarkıları, komik diyalogları ve renkli kostümleri ile Gaziantepli seyircinin beğenisine sunuluyor. Bir opera topluluğunun temsil öncesi hazırlıkları, yaşadığı sorunlar karşısındaki pratik çözümleri ve başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor. 

PROGRAM 23 NİSAN’A ÖZEL MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU İLE DEVAM EDİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gaziantepli çocuklara bayram armağanı Değirmendeki Hazine;  İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnede. Ali HOCA’in müzikleri ile eseri Can EL sahneye koydu.

Zengin dekoru ve neşeli şarkıları ile Gaziantepli çocuklara renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak olan eser, seçimlerimizin ne kadar önemli olduğunu, verdiğimiz kararların başımıza neler getireceğini konu almakta. Zengin dekor ve kostümü, dansları ve şarkılarıyla küçük izleyicilerin ilgisini çekecek.

GAZİANTEP OPERA VE BALE GÜNLERİ OSMANLI PAYİTAHTININ EVİ HAREMİN GİZEMİ İLE VEDA EDİYOR.

1998 yıllından beri, yurtiçi ve yurtdışında çok kereler seyirciyle buluşturulan Türk balesi “Harem”; Osmanlı İmparatorluğu’nun payitahtı, padişahların evi gizemli haremin kapılarını açan eser; renkli dekor ve kostümleri, muhteşem danslarıyla büyüleyici bir atmosferde seyirciyi sonuna kadar nefessiz bırakacak.  Haremin hikayesinin reji ve koreografisini devlet sanatçısı Merih Bahar ÇİMENCİLER, dekor ve kostüm tasarımını ise tarih araştırmacısı Alexander VASILLIEV yaptı. Osmanlı Usûl Müziği eşliğinde 25 Nisan 2017, pazartesi akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek “Harem” 2 perde.

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