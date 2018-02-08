Gaziantep'e "GAZİ" unvanı verilişinin 97. yılı, Ankara'da kutlandı

Halim Utlu / Gazeteci

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneğince, Gaziantep'e "GAZİ" unvanı verilişinin 97. yıl dönümü için bir resepsiyon düzenlendi.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Ümit Özdağ, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve Memehmet Erdoğan,Azerbaycan Kadın Hukuku Müdafaa Cemiyeti Başkanı ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesindeki sembol isimlerden Prof. Dr.Hanım Halilova, etkinlikte birer konuşma yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nda, milli birlik ve beraberlik şahlandı

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Mehmet Ali Borsöken de yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep savunmasının milli birlik ve beraberliğin şahlanışı olduğunu vurgulayarak "Gazi şehrin çocuklarının, şehit ve gazi çocuğu olduklarının idrakinde olmalarını ve atalarını incitmemelerini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmalarda, hiçbir ayrım yaşanmadan Türk, Kürt, Arap, Alevi ve Sünnilerin vatan sevgisiyle, ülkesi ve şehrine sahip çıktığına bir kere daha dikkat çekildi; "Gaziantep direnişi gerçek bir destandır. Hiçbir yerden yardım almadan inançlarıyla, vatan sevgileriyle, Türkiye'ye ve dünyaya bir destan nasıl yazılır onun örneği verilmiştir."

6 bin 317 şehit, Gaziantep destanını yazdı

Kurutuluş Savaşı'nda,Şehit Kamillerin, Şahinbeylerin, Karayılanların ve 6 bin 317 şehidin, Gaziantep destanını yazdığı anlatılan etkinlikte, Uluslararası Sanat Medya ve İş Dünyası Derneği(USTAD)Genel Başkanı Hakan YILMAZ, bir şiir seslendirirken,Türk Halk Müziği Sanatçısı Faruk Lök,Gaziantep yöresel türküleri söyledi.Ankara ve Gaziantep Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam eden gecede,Gaziantep belgesel gösterimi de yapıldı.

Dünyada “GAZİ” unvan ı alan ilk ve tek kentin Gaziantep olduğu ifade edilen geceye, Gırgız-Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt, Türkiye Gaziler Derneği başkanı, yöneticileri ve gaziler, bazı STK temsilcileri, akademisyenler ile davetliler katıldı.

“Vatanım ve hürriyetim” diyebilen insanımızın dayanışması

Öte yandan, 97. yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu da,“Alın teriyle ıslanmış, umutla yeşermiş vatan toprağını işgalcilere teslim etmemek için, canını feda eden, şehir bombardıman altındayken “Vatanım ve hürriyetim” diyebilen insanımızın dayanışması, akıllara durgunluk veren, özverili bir mücadelenin ürünüdür. Antep savunması yürekleri yurt sevgisiyle dolu bir avuç Anteplinin gerçekleştirdiği inanılması güç bir mücadeledir.

Antep direnişi, yurdumuzun her yerindeki mücadeleye örnek oldu

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda efsaneleşen Antep ve Anteplilerin direnişi, yurdumuzun her yerindeki mücadele ve direnişlere örnek olmuştur. Bugün aynı başarıyı ülke ekonomisine sağladığı katma değerle göstermekte ve ulusumuza moral kaynağı olmaktadır.

Bu ülkenin bağımsızlığı için beraberliğimize, milli tarihimize, milli kültürümüze ve milli servetimize sahip çıkarak, gelecek nesillere daha büyük bir Türk Devleti bırakmalıyız.Gazilik unvanının 97’nci yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”dedi.