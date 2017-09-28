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Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan yapay göleti Aphanius’lar temizleyecek

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Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan yapay göleti Aphanius’lar temizleyecek
Halk sağlığı ve çevre sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesinden farklı bir proje daha… Çankaya Belediyesi karasinek, sivrisinek ilaçlamasında sorunu kaynağında ekolojik yöntemle çözmeyi planlıyor.

Çankaya Belediyesi ilaçlama çalışmalarında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Halk sağlığı ve çevre sağlığı adına ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, jit alanlarında, yapay ve biyolojik göletlerde Aphanius balıklarıyla birlikte çalışacak. Pilot çalışma için Aphanius’lar Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan yapay gölete bırakıldı.

 

Sivrisinek larvası yiyerek beslenen Aphanius’lar, Çankaya Belediyesi yetkililerinin 3 aylık çalışması sonucu Çankaya’ya getirildi. Balıklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden alınan balık taşıma izniyle Hirfanlı Barajından taşındı. Yetkililer endemik bir tür olan Aphanius’ların sadece İç Anadolu havzası içerisinde taşınabildiğine dikkat çekti.  Alanda daha önce klasik yöntemlerle ilaçlama çalışması yapıldığını belirten yetkililer, kampüs içerisinde hasta ve hasta yakınlarının olması nedeniyle ekolojik çalışmayı başlattıklarını ve verim alındığı takdirde bu çalışmayı yaygınlaştıracaklarını belirtti. Balıklar, Çankaya Belediyesi mühendisleri ve Gazi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Hastane Müdür Yardımcısı Bülent Erdem gözetiminde gölete bırakıldı. 

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