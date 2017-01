Geç gitmek, hiç gidememekten iyidir

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin anısına düzenlediği Trafik Çalıştayı ile ilgili sonuç bildirisini açıkladık, trafiğin sadece kazalardan, kuralsızlıklardan oluşan bir konu olmadığını ifade ettik. “Ankara trafiği de Türkiye trafiği de sorunlar yumağı. Devlet yetkililerinin bu kördüğüme artık el atması zamanı gelmiştir. Ne yazık ki, büyüğüne saygı, küçüğüne sevgisiyle bilinen Türk insanı trafikte bunu unutuyor”

Türk Kızılay’ına kan bağışının da yapıldığı MHP Ankara İl Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği Trafik Çalıştayı oturumlar halinde yapıldı. Çalıştaya Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr, Kürşat Çubuk, İleri Sürüş Teknikleri Eğitim Uzmanı Çelebi Deli ve Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Şenbil konuşmacı olarak katıldılar.

SONUÇ BİLDİRİSİNİ AÇIKLADIK

“Ankara İl Başkanlığımızın sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesini daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir Adliyesi’nde alçakça şehit edilen Trafik Polisimiz Fethi Sekin adına bir haftalık trafik etkinliği düzenledik.

Bu etkinliğimizde trafik gerçeğini sadece Ankara bazında değil Türkiye genelinde ele aldık. Trafik gerçeğinin ne kadar büyük sorun olduğunun ayrıntılarını 7 günlük bir programla gündeme taşımak istedik.

TRAFİK SOYUT BİR KONU DEĞİL

Trafik bir kere soyut bir konu değildir. Trafiğin yerel, siyasi, ekonomik ve ulaşım boyutları bulunmaktadır. Bu konular o kadar çetrefil sorunlar yumağı haline gelmiştir ki, bunları Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak gündeme getirme ihtiyacını hissettik.

Ankara İl Başkanlığımız çatısı altında Türk milliyetçileri yaşadığı şehirde, yaşadığı ülkede aziz milletinin ve hemşehrilerinin her sorununa vakıftır. Bunu da her platformda dile getirmekle sorumludur. Bu kadar yoğun ve hayati gündemler içinde boğulurken trafik gerçeğini de dikkate sunuyor, bir sorumluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

MHP Ankara Teşkilatı olarak yanlış gördüğümüz, eğri bulduğumuz, hatalı olduğuna inandığımız her şeyi kamuoyuyla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz.

TRAFİK HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR

Uzun yıllardır ülkemizde kanayan bir yara olan trafik gerçeği, hepimizi ilgilendiriyor. Canını kaybeden, sakat kalan canlar bizim canlarımız. İnanıyoruz ki; hiçbir sorun trafik kadar can alıcı değildir. Milli Güvenlik Kurulu’nda dahi milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlar olarak görülen trafik kördüğümüne devlet yetkilileri daha fazla seyirci kalmamalıdır.

Trafik, hepimizi ilgilendirmektedir. Çünkü her an can alan, ekonomik maliyeti olan hatta insanlara zulmeden bir konu olmaya başlamıştır.

Toplu taşım araçlarındaki sıkıntılar da, trafik problemlerinden sadece biridir. Trafik sadece emniyet kemeri takmak, hız yapmamak ve hatalı sollamamaktan ibaret görülemez; asla böyle basite indirgenemez.

TRAFİK KÜLTÜRÜMÜZ YOK

Çalıştayımızda ortaya çıkan sonuç gerçekten çok önemli. Özellikle trafik kültürümüzün olmadığı gibi bir acı gerçekle yüzleştik.

Trafikte caydırıcı, engelleyici ve cezalandırıcı yöntemlerin daha etkin kullanılması gerektiği gerçeği ile yüzleştik.

Bu etkinliğin sağlanabilmesi için mümkünse kamuoyunun dikkatini çekmek adına ödüllendirici yöntemler uygulanmalıdır. Örneğin 10 ya da 20 yıl kaza yapmamış ve ceza almamış sürücüler ödüllendirilmelidir.

Avrupa’da ağır kurallar var. Nüfusla orantılı araç sayıları bizden çok ama kaza sayısı onlarda az. Sebebi, kural ihlallerinde büyük cezalar var. Trafik çok önemseniyor. Maalesef ülkemizde önlemler caydırıcı değil. Devlet olarak acil olarak trafik sorunlarının önüne geçebilmek adına caydırıcı kanunların çıkarılması gerekiyor. Ayrıca insanlarımızın özellikle de çocuklarımızdan başlayarak bu konuda önemli eğitimlerin verilmesi, hayatının her alanında bilinçlendirilmesi gerektiği inancındayız.

Bir de sorumluluğu her daim devletten beklemek yerine vatandaş olarak da sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. En azından trafiğin bunca sıkıntısı içinde özellikle trafik polislerimizin ve konuyla ilgili güvenlik güçlerinin fedakar ve cefakarca çalışmalar yaptığı gerçeğini de burada vurgulamak istiyorum.

Bir başka gerçeğimiz, trafikte yollar etkin ama kazalara zemin hazırlayan yük ve yolcu taşımacılığındaki karayolunun tercih edilmesidir. Bu yanlış ulaşım politikaları kazalara zemin hazırlamaktadır. Demir yolu taşımacılığı daha ekonomik ve güvenli olmasına rağmen yeterli yatırım yapılmamaktadır.

TOPLU TAŞIMA KANUNU YOK!

Çalıştayımızda ortaya çıkan bir gerçek de ülkemizde toplu taşıma kanununun olmayışıdır. Minibüs ve özel halk otobüslerinin sık kullanıldığı ülkemizde bu kanununun olmaması büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor.

Toplu taşıma araçlarının konforsuz oluşu bir başka sıkıntımızdır. Bu araçlarla yapılan yolculuklarda yaşanan sıkıntılar, özel araç sayısının artışını teşvik ediyor. Bu da trafikte keşmekeşe yolaçıyor.

Raylı sistemle daha kısa sürede daha konforlu bir ulaşım mümkünken her nedense bu yöndeki yatırımlar yapılmıyor.

Ankara’mızda yaya önceliği unutuldu, açılan otoban gibi yollarla övünülürken giden canlar unutuldu. Şu bir gerçek ki, şehir içi trafik otobanvari yollar açılmakla çözülmez, çözülemez. Tam aksine bu politika kazaların artışına yolaçar.

Ankara’mız hafif raylı sisteme geçememenin cezasını ve büyük tahribatını her geçen gün daha da ağır hissetmeye başladı.

Ayrıca sürekli konut üzerinden yapılan politikalarda trafik dikkate alınmıyor. Büyük alış veriş merkezleri de büyük trafik külfeti getiriyor.

Kentsel dönüşümün yeterli yapılmaması otopark sorununu çözemediği gibi her geçen gün de kördüğüm haline getiriyor. Yoğun yapılaşmanın olduğu büyük ilçelerde bir de otopark sorununu karşımıza çıkarıyor. Ayrıca çarpık şehirleşme yüzünden dar sokaklara park eden araçlar özellikle yaya kaldırımı olmayan alanlarda çocuklarımızın hayatı açısından tehdit oluşturuyor.

Uzun vadede şehir planlamaları yapılmadığı için sanayi merkezleri kamu binaları, okullar ve ikamet alanları şehir içinde plansız düzenlenince uzun vadede sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Bir şehir planlanırken en önceliğimiz trafikteki rahat ulaşım ve insanımızın can güvenliğinin hesaplanması olmalıdır.

Deprem kadar, savaş kadar, terör kadar beter sonuçlar ortaya çıkaran trafik kördüğümüne daha fazla seyirci kalınmamalıdır. Çünkü insanımızı seviyoruz; insanımızın canı herşeyin önündedir ve kıymetlidir. Trafik külfetlerini kaldıracak kadar devlet ve millet olarak da zengin değiliz.

Buradan bir kere daha seslenmek istiyorum. Aziz milletimiz ve kıymetli Ankaralı hemşehrilerimiz, örfünün ve töresinin gereği olan saygı ve sevgisini trafiğe çıktığında unutmasın.. Bu saygı ve sevgimizi trafiğe çıktığında unutmak bizlere yakışmıyor.”

TRAFİK BİLİMSEL BİR OLGU”

Trafik Çalıştayı’nın ilk gününde konuşan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr, Kürşat Çubuk, trafiğin bilimsel bir olgu olduğuna dikkat çekti ve “Çözüm için eğitimli insanlar elinde olması şarttır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Çubuk, özetle şunları söyledi:

“Trafikte yaşadığımız sıkıntılar bilinçsiz planlamalardan kaynaklanmaktadır. Kahrolası terör olaylarında 35 bin, depremlerde 50 bin insanımızı kaybederken son 10 yılda trafikte de kaybımızın resmi rakamlarla 50 bin olduğunu kimsenin unutmaması gerekir. Ancak resmi istatistiklerde devlet kendini de vatandaşı da kandırmaktadır. Çünkü ölü sayısı olay yeriyle sınırlandırılırken yaralanıp sonradan hayatını kaybedenler bu istatistikte yer almamaktadır. Yılda 10 binin üzerinde insanımız kazalarda can veriyor, kazaların ekonomiye getirdiği kayıp ise 23 milyar doları aşıyor.

Trafik kazaları yol, sürücü ve araç hatalarından kaynaklanmaktadır. Ancak istatistiklere baktığımızda ülkemizde kazaların yüzde 96.48’nin sürücüden kaynaklandığı iddia edilir. Bu şekilde de sorunlardan kurtulmamız asla mümkün görünmüyor. Ne acıdır ki, trafiği sadece üç ışıktan ibaret görenlerimiz var.”

İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın Trafik Çalıştayının ikinci günü sabah oturumunun konuşmacısı Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan İleri Sürüş Teknikleri Eğitim Uzmanı Çelebi Deli oldu.

Çelebi Deli, trafikte bilinen ve bilinmeyen konularla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu ve soruları cevaplandırdı. Sürücülerin kullandığı aracı bile tanıma ihtiyacı duymadıklarına dikkat çeken İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Deli, grafiklerle ve görsel videolarla bilgilendirmeler yaptı. Uzman Çelebi Deli, trafikte birçok doğru bilinen şeylerin yanlışlığına da dikkat çekti.

Çelebi Deli, özellikle can güvenliği açısından emniyet kemerinin, hız kurallarına uymanın ve dikkatli araç kullanmasın önemine vurgu yaptı.

“GÜNLÜK POLİTİKALAR OLMAMALI”

Çalıştayın son oturumunun konuğu ise Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Şenbil oldu. Prof. Dr. Şenbil, Ankara’da trafikte yaşanan sorunlara dikkat çekti ve toplu taşımadaki sıkıntılar konusunda bilgiler verdi.

Prof. Dr. Metin Şenbil, özetle şunları söyledi:

“Ulaşım problemleri ve ihtiyaçları arttıkça, trafikte sorunları da beraberinde getiriyor. Günlük üretilen çözümler maalesef çözümsüzlüğü kendi içinde barındırıyor. Şehir içi trafikte toplu taşıma araçlarının düzeni için daha fazla düzenlemeler yapılması şarttır.

Yakın zamana kadar kent dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının kent içinde kaldığına dikkat çekmek istiyorum. Ankara, bir Avrupa şehrinin büyümediği kadar büyüdü. Söz konusu yerlerde nüfus azalırken başta Ankara olmak üzere bütün illerimizde ciddi nüfus artışları olması da trafik problemlerini beraberinde getirdi.”