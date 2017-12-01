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Geçen ay magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu

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Nur Çelebi

Medya Takip Ajansı Interpress’in yazılı basın ve interneti tarayarak hazırlamış olduğu listeye göre geçtiğimiz ay en çok konuşulan ünlü isim yeni yılda vizyona girecek filmi ve yaptığı olay açıklamalarla gündeme damga vuran Cem Yılmaz oldu. Ünlü komedyen ile ilgili geçtiğimiz ay yazılı basın ve internete 3 bin 831 haber yansıdığı tespit edildi.

Kasım ayının en fazla konuşulan ünlü isimlerinin yer aldığı listenin iki numarasında özellikle sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşım ve mesajların yanı sıra verdiği konserler ile de dikkat çeken Demet Akalın yer alırken güzel şarkıcı hakkında yazılı basın ve internette 2 bin 987 haber çıktığı belirlendi. Üçüncü sırayı ise yeni albüm çalışmalarına başlayan, yeni filmi vizyona giren ve jüri üyeliğinin yanı sıra vermiş olduğu demeçlerle de gündemde olan Murat Boz yer aldı. Genç ve yakışıklı sanatçı ile ilgili geçen ay yazılı basın ve internette 2 bin 687 haber yer aldı. Yaşı, klipleri ve paylaşımları ile sürekli gündemde olan genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında geçen ay 2 bin 172 haber çıkarken, yapmış olduğu program ve konuklarına sorduğu ilginç soruların yanı sıra açıklamaları ile de hayli dikkat çeken ünlü sanatçı Hülya Avşar ile ilgili ise geçen ay yazılı basın ve internete 2 bin 50 haber yansıdığı tespit edildi.

Interpress tarafından her ay magazin dünyasında en çok konuşulan ünlü isimlerin yer aldığı listenin beşinci sırasında oynadığı dizinin yanı sıra son günlerde yer aldığı reklam filmiyle de gündemde öne çıkan isimlerden olan Engin Altan Düzyatan yer alırken başarılı oyuncu ile ilgili yazılı basın ve internette 1.768 haber çıktığı saptandı. Yapmış olduğu jüri üyeliğinin yanı sıra verdiği konserler ve açıklamaları ile gündem olmayı başaran güzel şarkıcı Hadise ile ilgili ise 1.689 haber çıktığı belirlendi. Geçirdiği rahatsızlığı atlatan ve tekrar sahnelere dönen İrem Derici özellikle yapmış olduğu samimi açıklamaları ile gündeme gelirken, genç sanatçı ile ilgili yazılı basın ve internette 1.457 haber yer aldığı görüldü. Yakında oğlu ile bir albüm çıkaracakları belirlenen İbrahim Tatlıses hakkında geçen ay 1.453 haber çıkarken bu sezon başladığı jüri üyeliğinin yanı sıra çeşitli haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbeile ilgili de yazılı basın ve internete 1.432 haber yansıdığı tespit edildi.

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