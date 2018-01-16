  • BIST 112.061
  • Altın 164,205
  • Dolar 3,8253
  • Euro 4,6784
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C

Geçen hafta Google’da en çok aranan kelimeler

» »
Nur Çelebi

Geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli olurken Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 08–15 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konunun “Resmi Gazete, 697 Sayılı KHK” olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada geçtiğimiz günlerde meydana gelen “Trabzon Uçak Kazası” yer alırken üçüncü sırayı ise ayrılık haberleri ile gündemde olan “Ahmet Kural, Sıla” aldı. Dördüncü sırada gözaltına alınma haberleri ile gündeme gelen “Feyza Civelek” yer alırken çalıştığı kanalda sunduğu ana haber bülteninden süpriz bir kararla ayrılan “Jülide Ateş” ise geçen hafta Google’da en çok aranan beşinci kelime oldu. Yeni başladığı programında yaşanan talihsiz bir olayla gündemde olan “Seda Sayan Demet Akalın” altıncı sırada yer alırken geçen hafta en çok aradığımız konulardan ikisi ise  “İSKİ, su kesintisi” ve “Askerlik yeri sorgulama” oldu. Ölümünün 28. yılında anılan ünlü şair “Cemal Süreya” listede dokuzuncu sırada yer alırken CHP İstanbul İl Başkanı seçilen “Canan Kaftancıoğlu” ise en çok arananlar listesinde onuncu sırada yer aldı.

Google’da en çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı;

11.   Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder

12.   Koray Avcı

13.   Aksel Bonfil

14.   Deliha 2

15.   Şahin Alpay, Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi

16.   İzmir’de deprem

17.   Selahattin Demirtaş

18.   Edis Görgülü

19.   Afrin operasyonu

20.   Fatih Akın, Altın Küre Ödülleri

21.   Jessica Falkholt

22.   Mehmet Korutürk, Deren Talu

23.   Burcu Binici

24.   Burcu Esmersoy

25.   Kıvırcık Ali

26.   Dilek Özçelik

27.   Kanal İstanbul

28.   Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü

29.   Hakan Peker

30.   Zika virüsü

Bu yazı toplam 76 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim