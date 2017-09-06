Geçen hafta Google’da en çok aranan konular ve başlıklar açıklandı

Nur Çelebi / Editör

Interpress’in Google Türkiye 'den elde ettiği verilere göre 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de en çok “Kurban Bayramı mesajları” arandı. İkinci sırada “30 Ağustos Zafer Bayramı” yer alırken üçüncü sırayı ise “Bayram namazı saatleri” aldı. Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar'da Müslüman cemaatin çoğunlukta olduğu Arakan'daki çatışmalar sonrası şiddetten kaçan binlerce Müslüman, komşu ülke Bangladeş’e sığınırken Türkiye’de en çok aranan konular listesinde dördüncü sırada “Arakan” yer aldı. “KYK yurt sonuçları” beşinci sırada yer alırken, bir otel odasında öldürülmesi ile gündemi derinden sarsan ünlü oyuncu “Vatan Şaşmaz” da Google’da en çok aradığımız kelimler arasında altıncı sırasında yer aldı. Listede yedinci sırayı “Arefe Günü” alırken, sekizinci sırada ise “TEOG 2 nakil sonuçları” yer aldı. İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralanırken “Buca’da patlama” en çok aranan konular arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu “Ercüment Balakoğlu” ise geçen hafta Google’da en çok aranan konular arasında onuncu sırada yer aldı.

En çok aranan diğer kelime ve konular ise …

11. Kuzey Kore, hidrojen bombası

12. Rüzgar Erkoçlar

13. Elçin Sangu

14. Lady Diana

15. Türk Bayrağı

16. Filiz Aker

17. Cenk Tosun

18. Sevilay Öztürk

19. Atatürk

20. Josef de Souza

21. Selena Gomez

22. Kör Niko

23. Kenan İmirzalıoğlu

24. Dünya Barış Günü

25. Yaşar Alptekin

26. Doğan Yurdakul

27. Taylor Swift

28. Öykü Karayel

29. Bayram tatili ne zaman bitiyor

30. İzmir Marşı