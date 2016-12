GEÇEN SADECE ZAMANMIŞ

Serap Önder

Her gün bir yerden göçmek ne iyi.

Her gün bir yere konmak ne güzel,

Bulanmadan,donmadan akmak ne hoş...

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait,

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.....

MEVLANA

Koskaca 365 gün diyoruz ama göz açıp kapayıncaya kadar geçti bir yıl daha,diğer tüm yıllar gibi. Çok sert bir yıldı 2016 ülkemiz için,hepimizi üzüntüye ve depresyona sokacak kadar. Umarım yeni yıl tüm bunları unutturacak kadar güzel şeylerle dolu bir heybeyle geliyordur.. (İnsanız işte yaşadığımız sürece umudumuz tükenmiyor.)

Sevdiğimiz bir insana veda etmek kadar hüzünlü değildir bir yıla veda etmek ama yine de zordur her veda.. Keramet yılda mıdır?Bilinmez ama hep dört gözle bekleriz yeni gelecek olanı. Tüm dünya ''vazgeç'' dediği zaman bile bir tek umut fısıldarmış ''tekrar dene'' diye. Oysa geçmişte umut yoktur artık yaşanmış ve bitmiştir. Ama hepimizin unuttuğu çok önemli bir şey vardır aslında,yaşanmışlıklar ve çıkarılabilirse bir çok ders vardır geçmişte.. Başka bir deyişle ''geçmiş tozdur,üfle gitsin'' deme şansımız yoktur.

Unutulan geçmişle yeni bir gelecek kurmak boşuna bir çabadır çünkü..

İnsanoğlu olarak geçen yıla en büyük ihanetimizdir sadece kötü günleri hatırlamak.. Oysa her geçen yıl ömrümüzden bir sayfa koparmaz mı? Her geçen yıl kim bilir hangi hayallerimizi ve hangi sırlarımızı da beraberinde götürmez mi? İnsan güzel yaşamaya,mutlu olmaya,huzur bulmaya ve umuda muhtaçtır. Bu yüzdendir gözünü kırpmadan ucunda yeni geçen her kelimeye sınırsızca kollarını açması.. Bunu Eduardo Galeona AYNA kitabında çok güzel özetlemiş ''Yaşam,isimsiz ve anısızken yapayalnızdır'' diyerek.

Yeni yılı büyük bir heyecanla beklememiz belki de bu yalnızlık ve kötü anılardan kurtulabilme telaşındandır. Kırgınlıklarımıza sunulmasını beklediğimiz bir müjdedir yeni yıl. Bize sunulan yeni ve temiz bir sayfa. Bu sayfaya hangi hayal kırıklıklarını,başarıları,başarısızlıkları,günah ve sevapları yazacağımızı bilmiyoruz.Ama yine de ''Bismillah'' deyip,her şey güzel olacak umuduyla başlıyoruz yeni yıla.. Kendimize pek çok söz verip bir çoğunu yapamadığımız. Oysa hepimiz biliyoruz ki hayat hep düzlük,hep güzel,hep bahar değil. Ve her yeni yıl umduklarımızdan çok bulduklarımıza gebedir. Umutlar ne kadar büyükse hayal kırıklıkları da o kadar büyük olacaktır. O yüzden temkinli olmakta fayda vardır. Zira yeni yıl ''değişme'' planlarımızın değil ,ömrümüzün son sayfasını koparmak içinde gelmiş olabilir..

2016 yılında çokta gurur duyacağımız bir dünya görmedik maalesef.. Üzüntü,kavga,hayat ve hayal kırıklıkları,yokluklar,savaş ve yaşama dair pek çok utanç sayılabilir ardı ardına.. Ama İlhan Berk'in dediği gibi ''Herşey büyüyüp gelişiyordu. Anladık dünyadaydık.'' Geçmişe süger çekemeyiz belki ama yeni sayfayı temiz tutabiliriz el ele verirsek. Geçmişimizle övünsekte,dövünsekte fark etmez. Geçmişi anlayıp onunla barışmak ve yeniyi güzel yaşayabilmektir esas olan. Yaşam emek vermeden umulan beklentilerden ibaret olmamalıdır sadece. İnsan gelen yılın sormadan,haber vermeden,fark ettirmeden gideceğini bildiği halde

hep aynı hataya düşer. Gözlerinizi bir saniyeliğine kapatarak düşünün geçmişinizi. Her birinizin aklından neler geçti değil mi? Daha dün

ne yapıyordunuz? Neredeydiniz? Sorulara verdiğiniz cevaplar içerik farklı olsa da değişmeyen tek gerçek geçip gitmiş olmasıdır. Hala geçiyor olması ve bizim buna engel olamadığımızdır.

Unutmamalıyız ki her geçen yıl bir önceki yılın yenisiydi. Ve o yıla da beklentilerle girmiştiniz. Peki ne değişti? Değişen takvimde ki yılların sayısı değişmeyen ise sizsiniz! Düşünceleriniz! Beklentilerle girdiğiniz her yılı düşüncelerinizi ve hayata bakışınızı değiştiremediğiniz için eskiten siz... Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geçti. Her ne ise,gidenin arkasından konuşmaktansa,yeni gelenden birşeyler dilemek daha akıllıca. ''Dün gitmiş onun yerini bu gün almıştır. Bu gün ise yarın, bir daha gelmemek üzere gitmiş olacaktır.''

Benim bu yıldan en büyük dileğim ülkem için olacak. İnsanlarımızı yasa ve üzüntüye boğan terörün bir an önce bitmesi ve vatan evlatlarının kanının dökülmemesidir. Ülkemde giderek artan siyasi gerilimin yerini ılımlı tartışmalara bırakması çok umutlu olmasamda öncelikle beklentilerimden biri. Ulusumuzun maneviyatını kaybetmeden cumhuriyet felsefesine,kendini var eden değerlere,çağdaşlaşma ve aydınlanma hedefine bağlı kalarak,mutlu yarınlara ulaşmasını diliyorum.

Kendim için ne mi istiyorum? Biraz önce ki dileklerimiz gerçekleştiği bir ülkede sevdiklerimle birlikte huzur içinde yaşamak... 2017 hepimiz için tüm güzellikleri de beraberinde getirsin. Yeni yıl yeni bir başlangıç demektir. Bu fırsatı kaçırmayın. Doğanın size verdiği mesajları es geçmeyin lütfen....

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN,İYİ SENELER,MUTLU YILLAR,SEVDİKLERİNİZ VE SEVENLERİNİZLE.. SEVGİLER.....