Geçen yıl asfalt sezonunu rekorla kapatan Çankaya Belediyesi, bu seneye de hızlı bir giriş yaparak çalışmalarına başladı

Çankaya Belediyesi ilçede yer alan sokakları asfaltsız bırakmamak için sezona hızlı bir giriş yaptı.

İlçede yer alan 124 mahallede ihtiyaç olan sokaklarda tam kaplama, onarım, yama ve freze çalışmalarına başlayan Belediye, asfalt sezonunu açarak bir kez daha iddialı olduğunu gösterdi.

GEÇEN YILI REKORLA KAPATTI

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Çankaya Belediyesi , ilçede asfaltsız sokak bırakmamak adına geçen yıl tam kaplama, onarım ve yama çalışmaları olmak üzere 110 mahallede çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdürürken bu periyotta 463 sokakta tam kaplama, 1090 sokakta onarım ve 244 sokakta renkli desenli asfalt kaldırım çalışmasını tamamladı. Sezona başlamadan önce hedef olarak belirlediği 200 bin ton asfalt rakamını geçen ve 212 bin 60 ton asfaltı Çankaya sokaklarına seren belediye rekorlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

BU YILKİ HEDEF 150 BİN TON