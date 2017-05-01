Tolga Ziyagil / Editör

Genelde insanlar geçmişte yaşadıkları güzel anları, dinledikleri şarkıları, çocukluklarını, okulunu, tatilini bg. özlerler. Bazısı ise anı yaşamakla ilgilenir. Belki nadirdir ama ben geleceği özleyenlerdenim. Anı yaşamayı ben de severim, öyle ki kendimi kaptırdığım zaman geçmişi anında silebilen bir yapım vardır. Peki geleceği özlemek nasıl oluyor? Aslında bundan kastım geleceği merakla beklemek. Çünkü yaşanmış olayların, anların, yapılmış ve sonuçlanmış, öğrenilmesi gerekenler deneyimlenmiş durumları tekrar yaşayarak aynı sonuca varacak olmanın bir heyecanı yok benim için. Elbetteki arkadaşlarla veya ailedeki bireylerle bir araya gelip eskileri yad etmek güzel. Yalnızca tekrar yaşamak istemem. En azından %95'ini. Ben daha çok geleceğin nasıl olacağını, nelerin değişeceğini, insanlığın nerede olacağı, gelişmişlik düzeyinin ne kadar ileri gidebileceğini merak ediyorum ve de görmeyi arzuluyorum. Keşke olanağım olsa da zamanda ileri gidebilsem diye bilim kurgu tadında hayallerim de olmuyor değil. Geçmişi değiştirmek olanaksız olduğu için, olduğu gibi kabul edip, ileriye ışık tutmak daha faydalı geliyor. Benden sonraki yaşamları çok merak ederim ve heyecanlanırım.

Benim ve neslimin nasıl bir katkısı olacak diye kafa yorarım. Elbette aynı işi hem iyiler hem de kötüler yapmaktadır. Eminim. Umarım ki iyilerinki ağır basar ve ona göre şekillenir gelecek. Bir düşünün, yaşınız ilerledikçe teknolojinin geldiği son durumu, insanların giyiniş tarzından konuşma şekline kadar her şeyin değiştiğini gözlemliyorsunuz ve daha da ileride tamamen ayrı bir hale bürüneceklerini biliyor ama göremiyorsunuz. Zira insan ömrü o kadar uzun değil. O yüzdendir ki yaşarken mümkün olan en geleceğe gitmeyi umut edip görmek istiyorum. En azından birkaç çocuk hayalimin gerçekleştiğini görmek fena olmazdı. Örneğin uçan arabaları, kaykayları, insansı robotları, daha hızlı araçları, çok amaçlı bilim kurgu filmlerinde yer alan nesneleri, çağın oyunlarını, yeni çıkan teknolojileri, hastalıkların tedavilerini, uzaya ulaşımın olmasını bg. birçok şeyden birkaçını görmek, gözüm açık gitmemeyi sağlayacak. Gerçi ilk 3 seçenek gerçekleşmeye başladı ama henüz kullanmak nasip olmadı :)

Geleceğin şekillendirmek için elbetteki geçmişi unutmamak ve de hataları tekrarlamamak gerek. Aynı hataların ayrı sonuçlar vermeyeceği kesin. Sizi bilmem ama ben geleceği her gün daha da özlüyorum. Umarım hepimize iyi gelecek bu gelecek. :)