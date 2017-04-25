Geleceği yazacak kadınlar aranıyor

İrem Subaşı / İllüzyonist

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi hayata geçiyor. Projede lise ve üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor. Amaç, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak. Kadınlar, tüm Türkiye çapında online ve 15 ilde de yüz yüze sürdürülecek eğitimler sonrasında Turkcell’in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek.

Türkiye ve dünyada Endüstri 4.0 ve yazılım kavramları yoğun olarak konuşulurken, bir yandan da girişimciliğin gelişmesi için büyük çabalar sarf ediliyor. Teknoloji hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer almış durumda. TOBB ve Turkcell, bu gelişmeleri yakından takip eden ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesini hayata geçiriyor. TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde yürütülen çalışmanın amacı, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak. Projede lise ve üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor.

Proje nasıl ilerleyecek?

Geleceği Yazan Kadınlar projesi için başvurular internet üzerinden alınıyor. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak eğitimler verilecek. Kadınlar daha sonra, Turkcell’in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Katılımcılar önce eğitim aldıkları illerde projelerini sunacak ve her ilin birinci ekibi belirlenerek İstanbul’da düzenlenecek finale katılacak. Finalistler; İstanbul’da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras’ın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak. Tüm eğitimler 3 Haziran’da başlıyor ve 16 Temmuz’da tamamlanıyor.

Ve kazanan...

Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi’ne ziyaret hakkı kazanacak. Ayrıca kendi illerinde de teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı kazanacak. Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak ve kadınlar girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanına kavuşacak.

‘Geleceği Yazan Kadınlar’ için başvuru tarihi 24 Nisan-15 Mayıs. Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar adresinden erişim sağlanabilir.