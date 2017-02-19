GELECEĞİNİ ONAR

Tolga Ziyagil / Editör

En büyük endişelerden birisidir gelecekte nerede, nasıl olacağım sorusu. O yüzdendir ki kişiler, her gün geleceği hayal eder, ona ulaşmak için de neler yapabileceğini kurgular, kurguladıklarını da tüm engeller karşısında uygulamaya geçirmeye çalışırlar. Bazen o kadar kaptırır ki kendini, bir bakmış 3 yıl, 5 yıl 10 yıl hooop yaş olmuş 40. Zaten okulu bitirmek en az 23 24 yaşlarında nasip oluyor. Eğer tüm eğtimi kurumlarına gitme olanağı yakaladıysanız. Sonrası ise gerçek hayatın öğrettikleriyle, okulda öğrendiklerinizin yerini değiştirme çabası. Sonuç, okunan onca yıl da sadece 23-24 yaşına gelmek ve hayata atılmak için bir süre kaybı. Herkes için değil ama günümüzde çoğu genç için durum bu ne yazık ki. Anne babalar da eğer doğru yönlendirme yapamamışlarsa, doğru ve iyi birer örnek olamamışlarsa çocuk tam bir karmaşanın içine düşüveriyor. Çırpın Allah çırpın ki bir yere giresin, para kazanasın ve ömrünü tamamlamaya doğru ilerlerken aç ve açıkta kalmayasın.

Peki bu durumu iyileştirmek için ne yapabiliriz? Öncelikle kök nedeni bulmalıyız ve onu değiştirmeliyiz. İnsanlar geleceklerine karar vermezler. Alışkanlıklarına karar verirler ve alışkanlıkları da onların geleceklerine karar verir. İşte kök nedenimiz bu "alışkanlıklar". Nasıl olur da bir alışkanlık insan ömrünü ya mutlu ya da mutsuz geçirtir? Şöyle ki;

-Eğer ki sigara, içki bg. (bunun gibi(leri)) içmeye erken yaşta başlamışsanız, yani okulda, askerde, yurtta bg. yerlerde, ileriki yaşlarınızda çoğunuz sağlık sorunlarıyla erken yaşta boğuşmaya başlayacaksınız. Sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel ve anlamlı anların sayısı düşmeye başlayacak.

-Eğer okuma alışkanlığına çok geç yaşta başlamışsanız ya da hiç edinememişseniz, elinize gazete, dergi bg. bir şey almamışsanız ileriki dönemlerde yorum yeteneği az, bakış açısı dar, çağın gerisinde kalmaya esir biri olacak ve de okuyanlara göre daha az tercih edilir biri olacaksınız. Sonuçta bilgi güçtür ve sizi korur.

-Eğer spor alışkanlığınız yoksa, ki buna örnek olarak vücut geliştirme, yüzme, koşma, kürek çekme ve dahası olabilir, organlarınız çabuk yorulacaklar, deriniz çabuk buruşacak, kalbiniz daha kısa sürede pes edecek, hayattan aldığınız zevk azalmaya ve yaşlandım düşüncesine çabuk kapılmaya başlayacaksınız.

-Eğer dinleme alışkanlığınız yoksa, yeri geldiğinde kimse de sizi dinlemeyecek, size bir şey anlatmayacak, paylaşmayacak ve her şeyden habersiz yaşayıp gideceksiniz.

-Eğer çalışma alışkanlığınız yoksa bir süre sonra buna mecbur kaldığınızda zorlanacak, sorunların üstesinden gelmekte gecikecek, kendinizi bunalıma sokacaksınız. Çünkü bir alışkanlığı ne kadar geç edinirseniz, ilk deneyimleriniz de o kadar zor olacaktır.

-Eğer temizlik alışkanlığınız yoksa insanların sizden uzak durmasına alışmanız, dolayısıyla da yalnızlığa alışmanız gerekecek. Yaşadığınız çevre size bir azap gelecek, birilerinin yardımına muhtaç olacaksınız. Gerek kişisel gerekse çevre temizliği ya da düzeni buradan kastım.

-Eğer bir buluşmaya, toplantıya zamanında gitme alışkanlığınız yoksa, ileriki dönemlerde etkinliklere çağırılmayan kişi olacak, yeni iş tekliflerinin önüne duvar örmüş, hakkınızda zaman özürlü diye bahsedilen biri olacaksınız. Zira vakit nakittir. Her gün 24 saatiniz var ve sonraki güne birikmiyor ne yazık ki. Gün sonunda cebinizde tek bir saniye bile yoktur.

-Eğer ailenizle ilgilenmeye süre ayırmazsanız, yaş ilerledikçe sizinle iletişim kopuklukları olacak, hatta çocuğunuz dahi sizi geçiştirecektir. "Ne ekersen onu biçersin" diye bir deyiş var ve de doğrudur.

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Bu kadar "eğer"li bir hayat gerçekten yaşamak istiyor musunuz? Buna mı inanıyorsunuz yani? Kendinize ve sevdiklerinize verdiğiniz değer bundan mı ibaret olsun? Neyseki hiçbir şey için geç değildir. Hemen şu anda dahi olumlu bir alışkanlık edinmeye başlayabilirsiniz.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada en sık karşılaşılan ve de hayata en çok etkisi olanlardan örnekler vermek istedim. Tabi ki hepsini birden alışkanlık edinmek gerçekten büyük bir irade ve çaba gerektirebilir. Hele ki çoktan bu zararlı alışkanlıkları edinmişseniz, kopması nispeten biraz daha zor ama olanaksız değil. Aksine, sonuçlarını bildiğiniz için daha çabuk harekete geçebilirsiniz. "Bir müsibet bin nasihatten yeğdir." deyişinde olduğu gibi insan başına gelmedikçe kaybettiklerinin değerini asla anlayamaz. Başta kendiniz olmak üzere eşinize, çocuğunuza, ailenize, komşunuza, iş arkadaşlarınıza, yöneticinize de örnek olmalısınız. Zaten edindiğiniz olumlu olumsuz alışkanlıklarınızın en güzel yansımasını yine çevrenizden görürsünüz. Ama şu var ki "Karga çöplüğe, bülbül ise gül bahçesine götürür." deyişinde olduğu gibi etrafınızdaki insan çeşitlerinin de ne olduğu çok önemli. Eğer yadırganma korkusu yaşayacaksınız, unutmayın ki, iyiliğinizi isteyenler elbetteki sizi destekleyecektir. En kötü ihtimalle en sonda kaybedeceklerinizi en başta kaybedersiniz ve böylece ömrünüze doğru insanları almak için yeriniz olur. Her türlü kardasınız. :)