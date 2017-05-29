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Gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” kampanyası, 5 binden fazla Çankayalı’nın katılımıyla büyüdü

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Gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” kampanyası, 5 binden fazla Çankayalı’nın katılımıyla büyüdü
21 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığının toplandığı kampanyada 5 bin 320 çam fidanı da toprakla buluştu.

Çankaya Belediyesinin çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm konusunda başlattığı örnek projelerden olan ve artık gelenekselleşen “Geri Dönüşümler Fidan Oluyor” kampanyası bu yıl da tonlarca atığı ekonomiye kazandırdı, daha yeşil bir Çankaya için binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

24 Nisan'da Cebeci Çankaya Evi ile Anıtpark’tan başlayan kampanya ilçe genelinde 11 ayrı noktada 15 Mayıs’a kadar sürmüştü. İki çöp poşeti dolusu geri dönüştürülebilir ambalaj atığı getiren vatandaşlara çam fidanı hediye edilen kampanyanın bitiş rakamları açıklandı. Buna göre Çankayalılar bu yılki “atıktan fidan üretme maratonu”nda 21 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığını Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü toplama noktalarına teslim etti ve karşılığında 5 bin 320 çam fidanı alarak bu fidanları toprakla buluşturdu.

 

HEM ÇEVRE HEM EKONOMİ KAZANIYOR

Konuyla ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Artık gelenekselleşen bu kampanya Çankayalıların çevre duyarlılığını göstermesi açısından da önemli. Çankayalılar artık kendilerini geri dönüşümden sorumlu hissediyor ve bunun bir parçası olmak için çaba sarf ediyorlar. Kampanyanın okullarımızda yürütülen ayakları da gösteriyor ki bu bilinç giderek artıyor. Çankaya Belediyesi olarak çevre konusunda duyarlı bir belediyeyiz. Daha sağlıklı bir kentin daha temiz ve sağlıklı bir çevreden başlayacağına inanıyoruz” dedi.  

Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomik açıdan da büyük bir geri kazanım olduğuna dikkat çeken Taşdelen, “Bu kampanyanın çıktıları, kent ekonomisi için de bir kazanç. Bu kampanyamız her iki amaca da başarıyla hizmet ediyor. Parçası olan tüm Çankayalıları gönülden tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlıklı bir çevreyi, yeşil bir Çankaya’yı el ele inşa edeceğiz” diye konuştu.

 

FİDANLAR “FİDANLARA” EMANET

Kampanyanın bitiş noktası olarak seçilen Hamdullah Suphi İlkokulu’ndan 670 öğrenciye de çam fidanı dağıtıldı. Çankaya Belediyesi yetkililerini ellerinde geridönüşüm poşetleriyle karşılayan çocukların heyecanı ve sevinci de görülmeye değerdi. Yaklaşık iki hafta boyunca evlerinde geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplayan çocuklar, sıraya girerek atıkları teslim etti. Çocuklar daha sonra öğretmenleri ve çevre ekibiyle birlikte anı fotoğrafı da çektirdi.

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