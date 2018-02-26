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“Gelenekten Geleceğe Halk Ozanları” etkinliğinin 2’incisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı

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“Gelenekten Geleceğe Halk Ozanları” etkinliğinin 2’incisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı
Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Gelenekten Geleceğe Halk Ozanları” etkinliğinin 2’incisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Kenan Şahbudak’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemal Özgür Taşkıran'ın sunumu ile gerçekleştirilen etkinlikte OZAN-DER Bağlama Grubu ile birbirinden değerli ozanlar türküler ve deyişlerle konukların kulaklarının pasını sildi.

Halk ozanları birleştirici güçtür, sahip çıkmalıyız

Ülkemizin sıkıntılı günler geçirdiğine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Fethi Yaşar “Bugün ozanlarımızın deyişlerine, öğütlerine, gösterdikleri nurlu yola çok büyük ihtiyacımız var. Çünkü yarınımıza güvenle bakamıyoruz. Bir tarafta savaş, kucaklara gelen şehitler, bir yanda ekonomik sıkıntılar, bir yandan işsizlik bir diğer tarafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetini yıkma hevesinde olanlar var. Biz ozanlarımızın ezgileriyle büyüdük. Düğünlerimiz, kına gecelerimizi onlarla yaptık. Geleceğe onların öğütleriyle baktık. Onlara sahip çıkmak yerel ve gelenek yöneticilerin borcudur. Çünkü onlar bu ülkenin insanları için birleştirici güçtür” dedi.

OZAN-DER’den Yaşar’a teşekkür plaketi

“Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha değerlidir” sözlerinin hatırlatıldığı programda dernek Başkanı Şahbudakda “Dillerinden sevgiyi, dostluğu, kardeşliği düşürmeyen biz ozanlar dileriz ki; İnşallah tüm dünyada barış olur, silahlar susar, insanca yaşam olur ve bizlerde hep sevgi, barış, dostluk türküleri söyleriz” diye konuştu.

Programın sonunda OZAN-DER Başkanı Kenan Şahbudak, katkılarından dolayı Başkan Yaşar’a plaketle teşekkür etti.

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