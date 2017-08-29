Genç Girişim ve Yönetişim Derneği yeni iş sezonu öncesi moral depoladı

Açelya Aşkın / Editör

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ’nin ikinci kez düzenlediği yaz buluşmasına katılan üyeler hem hasret giderdi, hem de yoğun geçecek yeni iş sezonu öncesi moral depoladı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ( GGYD ) ailesi, uzun yaz sezonunda da sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmedi. Derneğin bir ay arayla ikincisini düzenlediği yaz buluşmasına dernek üyelerinin ilgisi büyük oldu. Başkan M.Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki etkinliğe TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda STK başkan ve yöneticisi de katıldı. GGYD ailesinin güzel bir yaz akşamı, dernek üyelerinden Ceyhan Bağcı’nın sahibi olduğu Onyx Business Hotel ’de gerçekleşen bu güzel buluşmasında hem sohbet, hem kartvizit alışverişi vardı.