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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği yeni iş sezonu öncesi moral depoladı

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Açelya Aşkın

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin ikinci kez düzenlediği yaz buluşmasına katılan üyeler hem hasret giderdi, hem de yoğun geçecek yeni iş sezonu öncesi moral depoladı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ailesi, uzun yaz sezonunda da sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmedi. Derneğin bir ay arayla ikincisini düzenlediği yaz buluşmasına dernek üyelerinin ilgisi büyük oldu. Başkan M.Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki etkinliğe TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda STK başkan ve yöneticisi de katıldı. GGYD ailesinin güzel bir yaz akşamı, dernek üyelerinden Ceyhan Bağcı’nın sahibi olduğu Onyx Business Hotel’de gerçekleşen bu güzel buluşmasında hem sohbet, hem kartvizit alışverişi vardı.

Yazın bitmesine, bayram tatiline az süre kala düzenlenen bu güzel organizasyona katılanlar, yeni iş sezonu öncesi moral da depoladı. GGYD Başkanı Allıoğlu, derneğin ekonomik, sosyal ve kültürel tüm etkinliklerinin üyelerin geniş katılımıyla gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. GGYD’nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu, her organizasyonda bunu daha fazla hissettiklerini kaydetti.

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