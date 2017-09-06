Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a ziyaret

İrem Subaşı / Editör

GGYD’nin, Nezih Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Servet Yılmaz ’ı ziyaret ederek tanıştı. Ziyarette, sosyal sorumluluk projelerinde “işbirliği” yapma konusunda ortak karar alındı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı iken İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Servet Yılmaz, Başkentli genç girişimcileri kabul etti. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yeni müdüre gerçekleştirdikleri hayırlı olsun ziyaretinde başarı dileklerini iletti. Derneğin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Allıoğlu, 450’ye ulaşan üye sayısı, etkin organizasyonları, ekonomik ve sosyal yaşama dönük çalışmalarıyla GGYD’nin, sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en önemli STK’larından biri olduğunu ifade etti. Ankaralı genç girişimcilerin öteden beri Ankara Emniyet Müdürlüğü ile güçlü diyalog içinde olduğunu da vurgulayan Başkan Allıoğlu, yeni dönemde bu işbirliğini özellikle sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırmak istediklerini bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele, dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her konuda göreve hazır olduklarını kaydeden Nezih Allıoğlu, kentin huzur ve güvenliği konusunda büyük görev düşen polis teşkilatına tam destek verdiklerini söyledi. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, genç girişimcilere teşekkür etti. Teşkilatın sosyal sorumluluk çalışmalarında işadamlarının desteğinin kendilerini mutlu edeceğini, ortak çalışmalarda bir araya gelebileceklerini belirten Yılmaz, bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.