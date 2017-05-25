Genç Girişim Yönetişim Derneği’nin yeni hizmet binası açılışı gerçekleşti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Genç Girişim Yönetişim Derneği’nin yeni hizmet binası açılışına katılarak derneğin bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.
Genç Girişim Yönetişim Derneği Başkanı M. Nezih Allıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve birçok sivil toplum kuruluşu başkanlarının katıldığı açılışta Allıoğlu, 14 üyeyle çıktıkları yolda şu anda 400’e yakın üyeye ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
“SİYASET, KENT GELİŞİMİNİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ”
Genç Girişim Yönetişim Derneği’nin yeni hizmet binasının çok güzel bir dernek merkezi olduğunu belirten ve emeği geçenlere teşekkür eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kentlerin ilerlemesi ve gelişmesi için o kentlerde ayrışmayı, ötekileştirmeyi öngören ne varsa onun elimine edilmesi lazım. Bunun başında da siyaset geliyor. Siyaset hiçbir zaman kent gelişiminin önüne geçmemeli, seçilen belediye başkanları evet bir partiden seçilir, ona oy vereni vardır, vermeyeni vardır ama belediye başkanı seçildikten sonra herkesin belediye başkanıdır. Kendisine oy vermeyenlerin de belediye başkanıdır. O nedenle kentin gelişmesi ve güzelleşmesi için verilecek emeği biraz siyasi mücadelelerden ayrı tutmak lazım. Dünya nerede, dünya nereye gidiyor, şu anda Türkiye nerede, dünya başkentleri nerede, Ankara nerede diye baktığımızda üzülmemek elde değil. Ankara’nın gelişmesi için herkesin el ele vermesi lazım. Bütün siyasi partilerin el ele vermesi lazım. Çünkü burası başkent. Başkentin Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil durumunu hiçbirimizin unutmaması lazım. O nedenle ben de göreve geldiğimden beri Çankaya’da hizmet noktasında bu düşünce ile çalışıyorum. 21. yüzyılda en iyisini ben bilirim düşüncesi bitmiştir. Akıl akıldan her zaman üstündür ve her zaman katılımcı demokrasiyi işletmek gerekir” diye konuştu.
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