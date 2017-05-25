Genç Girişim Yönetişim Derneği’nin yeni hizmet binası açılışı gerçekleşti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Kentlerin ilerlemesi ve gelişmesi için o kentlerde ayrışmayı, ötekileştirmeyi öngören ne varsa onun elimine edilmesi lazım"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Genç Girişim Yönetişim Derneği ’nin yeni hizmet binası açılışına katılarak derneğin bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.

Genç Girişim Yönetişim Derneği Başkanı M. Nezih Allıoğlu ’nun ev sahipliğinde gerçekleşen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve birçok sivil toplum kuruluşu başkanlarının katıldığı açılışta Allıoğlu, 14 üyeyle çıktıkları yolda şu anda 400’e yakın üyeye ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

“SİYASET, KENT GELİŞİMİNİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ”