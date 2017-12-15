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Genç Girişimciler Yeni Yıla Ümit Besen ve Pamela ile Girecek

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Açelya Aşkın

GGYD’nin heyecanla beklenen yeni yıl balosu, 22 Aralık akşamı gerçekleşecek. Gecede sahneye, unutulmaz aşk şarkılarının üstadı Ümit Besen ve Pamela çıkacak.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ailesinin yeni yıl coşkusunu yaşayacağı geleneksel yılbaşı balosu için hazırlıklar sürüyor. 22 Aralık Cuma akşamı Sheraton Otel'de düzenlenecek gecede Başkentli genç girişimciler, stres atacak, gönüllerince eğlenecek. Heyecanla beklenen yılbaşı balosunda sahneye bu yıl çıkacak şarkıcı ise usta sanatçı Ümit Besen ve birlikte düet yaptığı genç şarkıcı Pamela… Rekor kıran düetleri ''Seni unutmaya ömrüm yeter mi?'' şarkısıyla gönüllerde taht kuran ikili en güzel şarkılarını Başkentli genç girişimciler için seslendirecek. Baloda yeni üyeler de plaketle onurlandırılacak.

Allıoğlu: Çok başarılı bir yıl geçirdik

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, Ankaralı genç girişimciler olarak yoğun ve yorucu bir yılı daha geride bıraktıkmaya hazırlandıklarını ifade etti. 2017 yılının dernek açısından son derece başarılı bir yıl olarak geçtiğini kaydeden Allıoğlu, “Hem sayısız etkinliğimiz, hem de artan üye sayımızla gücümüze güç kattık. Üyelerimizin aidatlarıyla, onlara çok daha iyi hizmet edebilmek için dernek merkemizi satın aldık. Aynı performansımızı 2018 yılında da sürdürmeye, yepyeni projelerle daha fazla sayıda üyemizin ve şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına dokunmaya kararlıyız. GGYD, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç girişimcilerin buluşma noktası, arkasındaki desteği, gücü olmayı sürdürecek” dedi.

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