Genç Girişimciler Yeni Yıla Ümit Besen ve Pamela ile Girecek

Açelya Aşkın / Editör

GGYD’nin heyecanla beklenen yeni yıl balosu, 22 Aralık akşamı gerçekleşecek. Gecede sahneye, unutulmaz aşk şarkılarının üstadı Ümit Besen ve Pamela çıkacak.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ailesinin yeni yıl coşkusunu yaşayacağı geleneksel yılbaşı balosu için hazırlıklar sürüyor. 22 Aralık Cuma akşamı Sheraton Otel'de düzenlenecek gecede Başkentli genç girişimciler, stres atacak, gönüllerince eğlenecek. Heyecanla beklenen yılbaşı balosunda sahneye bu yıl çıkacak şarkıcı ise usta sanatçı Ümit Besen ve birlikte düet yaptığı genç şarkıcı Pamela… Rekor kıran düetleri ''Seni unutmaya ömrüm yeter mi?'' şarkısıyla gönüllerde taht kuran ikili en güzel şarkılarını Başkentli genç girişimciler için seslendirecek. Baloda yeni üyeler de plaketle onurlandırılacak.

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